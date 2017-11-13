Водитель жигулей сбежал после нападения москвича на Bentley
Автор ролика рассказал, что "из Bentley папаша высадил старшеклассников и не объяснил им, где безопасно дорогу переходить. Те пересекают проезжую часть в неположенном месте, и их задевает синяя ВАЗ-2102".
На кадрах видно, как мужчина, подвозивший подростков, решил "наказать" водителя жигулей. Подойдя к машине, разгневанный "папаша" нанес удар ногой по водительскому стеклу, выбив его, после чего попытался продолжить "общение". Водитель ВАЗа предпочел уехать от нападавшего.
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