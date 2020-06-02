Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Новости "Дом-2" Гороскоп

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Вторник
2 июня
Лента новостей
05:00
Когда отключат горячую воду в 2020 году в Москве и регионах
02:21
Раскрывшую подробности расставания с Фадеевым Серябкину жестко приложили: Хайпует!
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июня 2020 года
22:01
Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
21:56
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
21:35
Алсу впервые показала маленького сына
21:10
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
20:35
Богомолов выложил фото голой жены
19:55
Объявлено об опасности массового применения вакцины от коронавируса
19:55
В Башкирии экстренно ищут доноров
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:51
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
19:50
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:42
Больную коронавирусом Погребняк затравили в Сети
19:27
В России ввели новый штраф
18:55
Затравили: беременная пышка из "Дома-2" хочет уйти с проекта
18:54
Бельгийский принц заразился коронавирусом
18:46
Коронавирус оставил Рыбина и Сенчукову без прислуги
18:35
В Израиле задержали торговавшую россиянками банду
18:25
Под Москвой полиция обнаружила гранату
18:13
Певица Елка продемонстрировала большую татуировку на спине
18:10
Преступник с пакетом угрожает взорвать мост в Киеве (видео)
18:03
94-летняя Елизавета II оседлала коня и вызвала переполох
17:39
Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода
17:29
"Получаю удовольствие": супруга Боярской возбуждают красивые мужики
17:29
"Богиня": оголившаяся Летучая заставила мужчин ахнуть
17:27
Спасение нерпы в центре Петербурга попало на видео
17:18
Бойфренд Бузовой похвастался шопингом за миллион: Оль, прости!
17:05
"Глаза – океан!": правнучка Фрейндлих поразила красотой
16:53
Старт комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна" на ТНТ назначен на 15 июня
16:41
Осталась одна: Ирина Отиева перестала видеться с единственной дочерью
16:40
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции
16:35
Пластика носа и коррекция лица: помолодевшую донельзя Повалий невозможно узнать
16:30
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
16:21
"Харатьян в юбке": примерившая ретро-образ Собчак напугала россиян
16:21
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
16:15
"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным
15:59
Продажа украшений и слезы: Седокова рассказала о долгах за жилье
15:47
Павел Прилучный привез детям необычного питомца: В нашем животном мире пополнение
15:41
Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость
15:35
"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода
15:23
"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены
15:07
"Не хочу с тобой жить!": Менщиков из "Дома-2" жестоко избил беременную жену из-за клубнички
15:00
"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"
15:00
Появившийся ребенок разочаровал родившую Ларису Гузееву
14:56
"Меня очень расстроило": Бондарчук о свадьбе бывшего супруга с Андреевой
14:44
Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса
14:43
Сергей Лазарев растрогал поклонников: Мои детки – моя любовь!
14:42
Покрасневшая Глюкоза удивила снимком без макияжа
14:41
Названы округа-лидеры по числу заражений COVID-19 в Московской области
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Это было ужасно": Степаненко откровенно о разводе с Петросяном
"Возраст не обманешь": Пугачеву втянули в грязную аферу
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода
Когда отключат горячую воду в 2020 году в Москве и регионах

Когда отключат горячую воду в 2020 году в Москве и регионах

Фото: pixabay.com
График отключений горячей воды начинает интересовать граждан России каждый год с наступлением лета. В 2020 году в Москве и регионах также будут проводиться плановые работы. Узнать, когда это будет, можно в статье "Дни.ру".
поделиться

Когда отключат горячую воду в 2020 году

График отключения горячей воды интересует тех, кто не хочет, чтобы исчезновение ГВС стало для него неприятным сюрпризом. Происходит это каждый год, однако точная дата начала плановых работ каждый раз разная.

Определить, когда именно по трубам потечет только холодная вода, самостоятельно невозможно. Горячую воду отключают для проведения плановых работ, и решение о точном времени принимается административно.

Так или иначе, людей информируют о предстоящем отключении горячей воды. Объявление с графиком и датами начала и окончания работ обычно вешают на подъездную дверь, чтобы все жильцы были готовы. Прочем, есть возможность узнать даты заранее.

Отключение горячей воды в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что отключать горячую воду не будут до 1 июля. Такое решение столичный градоначальник связал с карантином и режимом самоизоляции.

Сроки, на которые будет отключаться горячая вода в Москве, могут отключаться от района к району или даже от дома к дому. Все зависит от состояния инфраструктуры. В любом случае, они не могут превышать десяти дней.

Точный график отключения горячей воды в Москве будет опубликован накануне начала работ в столице. Раньше они могли начаться еще в мае, однако в 2020 году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы, и ждать исчезновения теплой воды из труб приходится не раньше июля.

Отключение горячей воды в Санкт-Петербурге

График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге зависит от того, в зоне ответственности какой из теплоснабжающих организаций находится дом. Каждая из них предоставляет индивидуальный календарь.

В Санкт-Петербурге действуют четыре основных компании. ГУП "ТЭК Санкт Петербург", "Теплоэнерго", Теплосеть Санкт-Петербурга, ТГК-1. Информации о расписании отключений горячей воды от последнего пока не поступало. У остальных проверить актуальную информацию можно в специализированном разделе сайта.

График отключения горячей воды в городах России в 2020 году

В разных регионах график отключения горячей воды будет зависеть от решений региональных властей, готовности инфраструктуры и даже ситуации с коронавирусом. Эксперты считают, что пока рано говорить о каком-то устоявшемся расписании. Тем не менее, с приближением дат информации о начале и окончании плановых работ в каждом регионе и городе будет поступать больше.

Автор: 2 июня 2020, 05:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции
Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых

Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына
Больную коронавирусом Погребняк затравили в Сети
Затравили: беременная пышка из "Дома-2" хочет уйти с проекта
Певица Елка продемонстрировала большую татуировку на спине

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость

Легендарный ведущий дал комментарий
Шоу-бизнес

"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены

Артистка предстала перед публикой в модном образе
Шоу-бизнес

"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"

У супругов есть разногласия
Шоу-бизнес

"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода

Знаменитость пустилась во все тяжкие

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+