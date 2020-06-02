Когда отключат горячую воду в 2020 году в Москве и регионах

График отключений горячей воды начинает интересовать граждан России каждый год с наступлением лета. В 2020 году в Москве и регионах также будут проводиться плановые работы. Узнать, когда это будет, можно в статье "Дни.ру".

Когда отключат горячую воду в 2020 году

График отключения горячей воды интересует тех, кто не хочет, чтобы исчезновение ГВС стало для него неприятным сюрпризом. Происходит это каждый год, однако точная дата начала плановых работ каждый раз разная.

Определить, когда именно по трубам потечет только холодная вода, самостоятельно невозможно. Горячую воду отключают для проведения плановых работ, и решение о точном времени принимается административно.

Так или иначе, людей информируют о предстоящем отключении горячей воды. Объявление с графиком и датами начала и окончания работ обычно вешают на подъездную дверь, чтобы все жильцы были готовы. Прочем, есть возможность узнать даты заранее.

Отключение горячей воды в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что отключать горячую воду не будут до 1 июля. Такое решение столичный градоначальник связал с карантином и режимом самоизоляции.

Сроки, на которые будет отключаться горячая вода в Москве, могут отключаться от района к району или даже от дома к дому. Все зависит от состояния инфраструктуры. В любом случае, они не могут превышать десяти дней.

Точный график отключения горячей воды в Москве будет опубликован накануне начала работ в столице. Раньше они могли начаться еще в мае, однако в 2020 году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы, и ждать исчезновения теплой воды из труб приходится не раньше июля.

Отключение горячей воды в Санкт-Петербурге

График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге зависит от того, в зоне ответственности какой из теплоснабжающих организаций находится дом. Каждая из них предоставляет индивидуальный календарь.

В Санкт-Петербурге действуют четыре основных компании. ГУП "ТЭК Санкт Петербург", "Теплоэнерго", Теплосеть Санкт-Петербурга, ТГК-1. Информации о расписании отключений горячей воды от последнего пока не поступало. У остальных проверить актуальную информацию можно в специализированном разделе сайта.

График отключения горячей воды в городах России в 2020 году

В разных регионах график отключения горячей воды будет зависеть от решений региональных властей, готовности инфраструктуры и даже ситуации с коронавирусом. Эксперты считают, что пока рано говорить о каком-то устоявшемся расписании. Тем не менее, с приближением дат информации о начале и окончании плановых работ в каждом регионе и городе будет поступать больше.