"Враг хотел устрашить военкоров": глава WarGonzo посвятил новый репортаж из Бахмута Владлену Татарскому

Новый репортаж WarGonzo об операции ЧВК "Вагнер" по освобождению Бахмута (бывший Артемовск) посвящен памяти погибшего 2 апреля в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом при анонсе выхода материала сообщил глава проекта Семен Пегов

Ролик, который выйдет сегодня вечером, расскажет о текущей оперативной обстановке в городе. Кроме того, журналисты засняли процесс эвакуации гражданских лиц из зоны боестолкновения "музыкантами".

"Вместе с военными мы попали в настоящее месиво и осуществили штурм. Противник попытался контратаковать и отжать обратно несколько зданий", — отметил глава WarGonzo.

Пегов добавил, что команда продолжит работать в зоне СВО и выпускать репортажи. По его словам, военных корреспондентов не устрашил теракт в Санкт-Петербурге.

"Наш репортаж посвящен памяти Владлена Татарского. Мы понимаем, что враг хотел устрашить военкоров. Однако это не сработало, и мы все равно останемся на передовой!" — заключил Пегов.

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают наступление на Бахмут. Сейчас «музыканты» контролируют все стратегически важные точки в городе.