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Спецоперация на Украине
Появилась актуальная информация о ситуации на фронте в районе Кодемы

Появилась актуальная информация о ситуации на фронте в районе Кодемы

Подразделения "ЧВК Вагнера" отбили ряд попыток контрнаступления на фронте возле населенного пункта Кодема в Бахмутском районе ДНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Сергей Среда.
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"Уточнил ситуацию по Кодеме у местных ополченцев. Подтвердили попытки укропов контратаковать, однако никакого усиления десантниками не было. На этом направлении – только "музыканты", – сообщил он.

Боец ополчения также отметил, что, несмотря на появившиеся в телеграм-канале военкора Юрия Котенка сведения о прибытии десантников в этот район, на самом деле здесь зона ответственности «вагнеровцев» и никакого усиления не было.

Российские штурмовики из "Вагнера" вошли в Кодему в конце августа. Телеграм-канал GREY ZONE опубликовал кадры, на которых "музыканты" передают привет из населенного пункта, большая часть которого на тот момент уже занята.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Изображение: телеграм-канал "Военкор Среда"
Автор: 2 сентября 2022, 20:01 Источник: Телеграм-канал "Военкор Среда" ✓ Надежный источник

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