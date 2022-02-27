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Спецоперация на Украине
Аркатов об украинских фейках про операцию РФ: вбросы необходимо оперативно опровергать

Аркатов об украинских фейках про операцию РФ: вбросы необходимо оперативно опровергать

Политолог высоко оценил работу отечественных СМИ по противодействию киевским вбросам.
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Отечественные СМИ оперативно противодействуют украинским фейкам, очерняющим российскую военную операцию. Такого мнения придерживается политический эксперт Иван Аркатов.

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Политолог отметил активизацию иностранных изданий, которые массово публикуют во всех доступных ресурсах сотни материалов, не имеющих ничего общего с реальностью. Аркатов уверен, что этим процессом руководит непосредственно Киев:

"Первые полтора дня такого количества фейков не было. Но, думаю, при поддержке западных партнеров, эти структуры активизировались и возобновили работу. Поэтому мы сейчас будем наблюдать увеличение количества вбросов. Ярким примером является то, что само руководство Украины не упускает возможности дезинформировать людей. Вчера тот же самый Зеленский заявил, что договорился с Эрдоганом о закрытии морских путей, после чего Турция моментально опровергла этот фейк. Тут важно обратить внимание, что через сеть все это начало расходиться. Задачей этих центров дезинформации является в первую очередь создание у населения Украины и России определенных иллюзий.

Они этим занимались последние восемь лет. Включая вбросы о "Зимней вишне", сообщения о минированиях и подобные инциденты. Это все идет от СБО. Они хотят посеять сомнения. Однако хочу отметить, что наши федеральные СМИ оперативно и хорошо справляются и противодействуют иностранным изданиям. Необходимо доставлять гражданам максимум достоверной информации и разоблачать вбросы. Людям, далеким от политической повестки, либо жителям старше 45 лет, любой из них может показаться правдой, поэтому необходимо максимально быстро опровергать их".

Политолог считает, что военная операция на Украине идет строго в соответствии с изначальным планом. Аркатов подчеркнул, что отечественные бойцы добились впечатляющих успехов и продемонстрировали миру прекрасную подготовку армии РФ:

"Российских видео в сети мало по простой причине. У наших солдат, в отличие от Зеленского, не так много времени на это. Пока украинская техника давит гражданские машины и прячется в жилых кварталах, наши бойцы четко выполняют поставленную задачу и следуют плану. В это время появляются офлайн-организации, которые готовы платить населению за провокации по 1700 гривен. Хотя украинцы в большинстве своем понимают, что на самом деле происходит и не ведутся на это".

Политолог объяснил, почему российские войска блокируют города, а не устанавливают контроль над ними. По мнению Аркатова, бойцы армии РФ строго выполняют поставленную задачу по демилитаризации Украины, в которую не входит захват городов. Также эксперт отметил гуманность подхода войск. В первую очередь солдаты обеспечивают безопасность мирного населения:

"Даже не зная всех планов российского руководства, можно сделать вывод, что армия РФ действует на очень высоком уровне. Можно происходящие события сравнить с операциями, которые проводили американцы в Ливии, Сирии и Афганистане. Западные военные не стеснялись говорить о "сопутствующих потерях", которые изначально закладываются в план. У нас не так. Если бы мы сделали хотя бы половину того, что делали Штаты, украинские СМИ бы уже взорвались и раскручивали информацию. Хотя они и без реальных доказательств в ближайшие дни могут создать подставу.

Мы пришли туда не за городами, вот и не заходим в них особо. Нет такой задачи. Необходимо максимально оперативно прийти к миру, и наши военные все для этого делают. Им проще обойти их. Более того, на первом месте у России обеспечение безопасности мирного населения и инфраструктуры. Мы демонстрируем всему международному сообществу, что пришли с миром".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных гибнут мирные жители.

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Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 22:45

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