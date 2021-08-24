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Hi-tech
Artery Messenger: в России появится конкурент Telegram

Artery Messenger: в России появится конкурент Telegram

Разработчики приложения для отправки сообщений придумали новый способ обезопасить чаты пользователей.
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Российская компания-разработчик Artery Network создали блокчейн-проект, который позволит пользователям их мессенджера не беспокоиться о безопасности их переписки. Полная анонимность и невозможность получить данные чатов извне будет обеспечиваться с помощью децентрализации хранения информации. Это абсолютно новый подход к способу передачи информации. Приложение Artery Messenger начнет свою работу в СНГ уже 18 октября и будет доступно как для устройств iOS, так и для Android.

Сегодня запрос общества на сохранение анонимности переписки особенно велик. После сообщений о том, что топовые социальные сети и мессенджеры запросто «сливают» все данные правоохранительным органам, властям, а иногда и даже другим гражданам за некий денежный взнос, пользователи стали тщательнее выбирать программы и приложения. Неприкосновенность частной жизни очень важна, поэтому многие разработчики трудятся над созданием проектов, которые могут ее защитить.

Десять месяцев назад в России появился новый блокчейн-проект Artery Network, главной задачей которого является обеспечение кибер-безопасности пользователей в сети интернет. Сегодня разработчики уже выпустили такие продукты как Artery VPN, Artery Storage, а 18 октября выйдет еще и децентрализованный Artery Messenger.

Отличительная особенность этого мессенджера в том, что он работает на принципе полной децентрализации и безопасности. Данные не собираются на серверах компании-разработчика, как подчеркивают создатели, ни для статистики, ни для других «благих» целей. Вся информация и содержимое переписок хранятся децентрализованно при помощи уже существующего продукта Artery Storage, в котором участники сети выделяют дисковое пространство своих устройств (телефонов и компьютеров). В случае с Artery Messenger все содержимое переписок для большей стабильности будет храниться непосредственно на компьютерных нодах (участников сети). То есть сервером мессенджера будет каждое устройство каждого пользователя, таким образом, данные будут разнесены по блокчейн-цепи.

Каждый пользователь получает бесплатно 5ГБ в Artery Storage, с возможностью расширить хранилище. Еще одна интересная задумка разработчиков – это отсутствие синхронизации с вашей контактной книгой. Система персонализации построена только на внутренних никнеймах и адресах в блокчейн. В мессенджер можно внести исключительно тех, кто действительно вам нужен, при этом скрыв свой ник от других пользователей. Также есть возможность запретить ссылку на профиль при пересылке ваших сообщений. А файлы, которыми вы будете делиться с собеседниками, будут зашифровано кэшироваться на вашем устройстве. При этом, если вы смените устройство и снова выполните вход в свой аккаунт, то все переписки будут восстановлены из децентрализованного хранилища.

По словам разработчиков, после выпуска первой версии Artery Messenger появятся публичные и приватные каналы, исчезающие сообщения с таймером, аудио– и видео-звонки (при поддержке продукта Artery VPN), и, конечно же, всеми любимые стикеры.

Похоже, что Artery претендует на звание одного из самых безопасных мессенджеров и вполне может составить конкуренцию нынешнему лидеру Telegram. Artery Network уже выпустил некоторые свои продукты на территории СНГ и все они показали свою успешность. Поэтому с нетерпением ждем мессенджер, он сможет удовлетворить всеобщий запрос на сохранение персональных данных в тайне

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Автор: 24 августа 2021, 09:02

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