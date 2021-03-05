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Платформы привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

Платформы привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/www.globallookpress.com
Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении сразу нескольких крупных интернет-платформ из-за размещения призывов к противоправным действиям. Речь идет о таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также о мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube.
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Основанием для составления протокола в отношении интернет-платформ стало либо несвоевременное удаление, либо и вовсе неудаление информации, при помощи которых подростков вовлекают в противоправную деятельность. В данном случае речь ведется о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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В суд уже поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube. "Одноклассники" оштрафовали по двум делам. Общая сумма штрафа составила четыре миллиона рублей.

Вскоре очередь дойдет и до рассмотрения дел в отношении остальных платформ. Ожидается, что и в их отношение будут приняты решение об административных штрафах.

Напомним, согласно российскому законодательству, если интернет-платформа получит от Роскомнадзора уведомление, но в течение суток не ограничит доступ к запрещенной информации, то она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При этом повторные нарушения увеличивают взыскиваемую сумму до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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Автор: 5 марта 2021, 20:41 Источник: пресс-служба Роскомнадзора ✓ Надежный источник

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