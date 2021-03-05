Платформы привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении сразу нескольких крупных интернет-платформ из-за размещения призывов к противоправным действиям. Речь идет о таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также о мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube.

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