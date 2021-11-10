В Московском инновационном кластере представили антиковидные разработки

В разделе представлено 36 проектов от финалистов технологических конкурсов, организованных Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"Они могут помочь предприятиям функционировать в привычном режиме после снятия ограничений, уменьшив риски распространения коронавируса", – сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.
Некоторые разделы содержат технологии по дезинфекции предметов, дистанционной учебе. Разработки в сфере медицины позволят врачам вести безопасный прием пациентов, повышать уровень знаний о COVID-19.
Для организации эффективной "удаленки" предусмотрены виртуальные пространства – их можно использоваться для организации онлайн-конференций, обучения персонала, подписания документов. Предлагаются технологии анализа эмоций и внимания участников во время конференции и другие разработки.
Предприятиям в сфере общепита пригодятся проекты по ведению виртуальной книги отзывов, база корпоративных знаний и прочее. Для туристических компаний – решения по проведению виртуальных конференций.
База проектов будет обновляться. Подать заявку могут все желающие, но перед добавлением на сайт разработка пройдет экспертизу.
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