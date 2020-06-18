Разработанный при участии "Росатома" телескоп составит самую точную карту Вселенной

Отечественный телескоп ART-XC провел первый осмотр всего неба в "жестком" рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. Он разработан совместно Институтом космических исследований РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ госкорпорации "Росатом".

Телескоп является частью российско-германской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Это первый отечественный зеркальный телескоп, который работает на уникальной орбите на удалении более 1,5 миллиона километра от нашей планеты.

До момента создания ART-XC ученые обладали лишь картой неба в "мягком" рентгеновском диапазоне. В жестком тоже были карты, но их четкость оставляла желать лучшего.

Отечественная разработка смогла получить карту с сотнями новых рентгеновских источников. Техника, которая была у астрономов ранее, просто не могла увидеть эти объекты – двойные системы с черными дырами, коронально активные звезды, белые карлики, квазары и другие объекты.

По словам руководителя научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергея Григоровича, телескоп ART-XC смог зарегистрировать рентгеновские источники, шедшие к нам миллиарды лет. Ученые смогли открыть так называемые "сверхбыстрые" – они вспыхивают, но затем пропадают, рассказал он.

Кроме научных задач, разработка российских специалистов позволит понять, возможно ли созать систему автономной космической навигации по рентгеновским пульсарам. По сравнению с другими телескопами, ART-XС обладает более быстрыми детекторами – они помогут изучить быстровращающиеся нейтронные звезды, посылающие в космическое пространство коротакие импульсы рентгеновского излучения, рассказал Михаил Гарин, возглавляющий научно-конструкторский отдел ИЛФИ.

"До начала обзора неба, несколько месяцев, пока аппарат летел в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт, и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах", – передает слова исследователя пресс-служба Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики.

Сейчас в ИКИ РАН обрабатывают полученные данные. Карту на другой половине неба строят ученые из Германии. В скором времени обсерватория приступит ко второму обзору небосвода. Исследование будет идти до конца года. Обзоры помогут увеличить чувствительность рентгеновских карт в два раза – это поможет находить новые уникальные космические объекты.

Обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" – совместный проект России и Германии. В ее состав входит два телескопа – eROSITA и ART-XC. Цель исследователей двух стран – до 2025 года составить самую точную карту Вселенной, где будут отображены все крупные скопления галактик.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что "Росатом" представил проект программы по развитию атомных технологий и научных исследований на ближайшие четыре года. Его направили на согласование в федеральные органы власти, Российскую академию наук и Курчатовский институт проект.

Работа будет вестись по пяти направлениям, включая создание системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, а также совершенствование технологий управляемого термоядерного синтеза и новейших плазменных технологий.