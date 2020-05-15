Более 20 миллионов: в "Росатоме" рассказали о темпах стерилизации масок

Эти предприятия входят в контур управления интегратора "Росатома" в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО "Русатом Хэлскеа". Как отметил гендиректор компании Александр Шибанов, предприятия, которые задействовали в проекте по стерилизации, могут серьезно нарастить производительность, если объемы направляемой в центры продукции будут увеличены.
"Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" и АО "НИИТФА" будет организовано производство медицинских масок и бахил", – подчеркнул гендиректор.
Проект по стерилизации масок стартовал 22 марта текущего года. А 2 апреля начали обеззараживать транспортные системы. Работы ведутся на базе АО "Стерион".
АО "Русатом Хэлскеа" (Rusatom Healthcare) является частью структуры "Росатома" и занимается развитием производства оборудования и радионуклидной продукции, необходимой для функционирования ядерной и радиологической медицины и создания новых промышленных мощностей.
Как писали ранее "Дни.ру", 28 апреля "Росатом" направил на согласование в федеральные органы власти, Российскую академию наук и Курчатовский институт проект программы по развитию атомных технологий и научных исследований на ближайшие четыре года. Работа будет вестись по пяти направлениям, включая создание системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, а также совершенствование технологий управляемого термоядерного синтеза и новейших плазменных технологий.
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