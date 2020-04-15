"Росатом" начал обеззараживать необходимые для тестирования на коронавирус медицинские транспортные системы

Для стерилизации на обрабатываемую продукцию направляют пучок ускоренных электронов. Предварительно ее помещают в специальный контейнер. Благодаря этому можно не распаковывать продукцию, ранее помещенную производителем в картонную транспортную тару.
По окончании обработки продукция сразу пригодна к дальнейшему употреблению. В отличие от других методов обеззараживания, дегазация и другие дополнительные действия при такой обработке не нужна.
К настоящему моменту стерилизацию прошло порядка 20 тысяч транспортных медицинских систем, применяемых для тестирования на наличие коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба "Росатома". К концу текущего месяца эта цифра увеличится до 150 тысяч, а в мае – до 300, отметил генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов.
Компания "ГЕМ" – первый производитель транспортных систем со средой для вируса в России. Такие системы отбирают биологические пробы и доставляют их до места диагностики с применением методов in vitro. Изделие является стерильным комплектом, в который входит пробирка с транспортной средой для вирусов.
Также на базе АО "Стерион" продолжается обработка медицинских масок. Стерилизацию прошли более 1,5 миллиона изделий. Как писали "Дни.ру" в рамках контракта с компанией "Дельрус" будет обработано около 58 миллиона масок. Благодаря круглосуточному режиму работы возможно стерилизовать до 10 миллионов изделий в неделю.
АО "Стерион" было создано в феврале 2016 года. Предприятие расположено в городе Лыткарино Московской области. АО "Стерион" оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения. Основным
оборудованием является мощный линейный ускоритель электронов. Применяемые организацией методы позволяют проводить безопасное обеззараживание без распаковки продукции в картонной таре.
Напомним, ранее специалисты входящего в научный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" разработали систему дезинфекции и стерилизации посредством мобильных комплексов производства концентрированного озона. С их помощью можно обеззараживать помещения, медицинскую спецодежду, оборудование и инструменты.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Ненавижу
Прилучный избил Муцениеце
Во что превратилась моя жизнь
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
После 30 лет сложно найти..