"Росатом" начал обеззараживать необходимые для тестирования на коронавирус медицинские транспортные системы

Входящее в контур управления АО "Русатом Хэлскеа" дочернее предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Стерион" начало стерилизовать медицинские транспортные системы, применяемые для тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Обеззараживание производится в рамках контракта с компанией "ГЕМ".



Для стерилизации на обрабатываемую продукцию направляют пучок ускоренных электронов. Предварительно ее помещают в специальный контейнер. Благодаря этому можно не распаковывать продукцию, ранее помещенную производителем в картонную транспортную тару.

По окончании обработки продукция сразу пригодна к дальнейшему употреблению. В отличие от других методов обеззараживания, дегазация и другие дополнительные действия при такой обработке не нужна.

К настоящему моменту стерилизацию прошло порядка 20 тысяч транспортных медицинских систем, применяемых для тестирования на наличие коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба "Росатома". К концу текущего месяца эта цифра увеличится до 150 тысяч, а в мае – до 300, отметил генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов.

Компания "ГЕМ" – первый производитель транспортных систем со средой для вируса в России. Такие системы отбирают биологические пробы и доставляют их до места диагностики с применением методов in vitro. Изделие является стерильным комплектом, в который входит пробирка с транспортной средой для вирусов.

Также на базе АО "Стерион" продолжается обработка медицинских масок. Стерилизацию прошли более 1,5 миллиона изделий. Как писали "Дни.ру" в рамках контракта с компанией "Дельрус" будет обработано около 58 миллиона масок. Благодаря круглосуточному режиму работы возможно стерилизовать до 10 миллионов изделий в неделю.

АО "Стерион" было создано в феврале 2016 года. Предприятие расположено в городе Лыткарино Московской области. АО "Стерион" оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения. Основным

оборудованием является мощный линейный ускоритель электронов. Применяемые организацией методы позволяют проводить безопасное обеззараживание без распаковки продукции в картонной таре.

Напомним, ранее специалисты входящего в научный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" разработали систему дезинфекции и стерилизации посредством мобильных комплексов производства концентрированного озона. С их помощью можно обеззараживать помещения, медицинскую спецодежду, оборудование и инструменты.