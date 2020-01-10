Подмосковные ученые создадут программу для чтения мыслей

Над разработкой трудятся ученые из лаборатории нейроробототехники МФТИ в Долгопрудном и компании "Нейроассистивные технологии" (НАТ). Им уже удалось воспроизвести картины, которые видит человек, по анализу активности мозга, сообщает "Подмосковье сегодня".
Технология основана на искусственном интеллекте. Чтобы его обучить, специалисты собирали данные о работе мозга с помощью прибора для электроэнцефалограммы – знакомой многим "шапочки" с электродами. Исследователи полагают, что в будущем такая программа поможет людям, пережившим инсульт или потерю памяти, быстрее вернуться к нормальной жизни.
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