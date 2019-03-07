На планету Нибиру объявили охоту
За 400 лет исследования космоса люди смогли обнаружить только две новые планеты – Уран в 1781 году и Нептун в 1846-м. В XX веке ученые нашли Плутон, однако вскоре этот объект исключили из списка массивных небесных тел из-за небольшого размера и назвали карликовой планетой.
Астрономы намерены отыскать еще одну планету – Нибиру. Специалисты Калифорнийского технологического института уверены, что поиски закончатся успешно. "Если Планета Х действительно существует, она будет обнаружена в течение ближайшего десятилетия", – цитирует астронома Константина Батыгина MIT Technology Review.
Специалисты даже привели описание небесного тела. По их мнению, оно точно будет меньше Сатурна – в противном случае космический объект уже обнаружили бы. Масса Нибиру превышает массу Земли в 5-10 раз. Она находится на орбите на расстоянии 400-800 астрономических единиц. Планета X наклонена к плоскости системы на 15-20 градусов.
Батыгин добавил, что найти таинственное небесное тело помогут современные технологии. "Такой объект легко увидеть в мощных телескопах последнего поколения Blanco 4m в Чили и Subaru на Гавайских островах", – заключил он.
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