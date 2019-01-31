Жителей Земли предупредили о страшной опасности

Эксперты предупреждают всех обитателей Земли о страшной опасности. Небесное тело Нибиру приведет к уничтожению всего живого на нашей планете.

Специалисты утверждают, что загадочная планета совсем скоро приблизится к Земле. Нибиру вызовет цепь страшных природных катастроф. "Все бедствия, которые мы сейчас наблюдаем, вызвала приближающаяся к нам планета Нибиру. Она разрушит все сумасшествие, которое мы создали на Земле, и подготовит нас к следующей великой эре", – пояснил израильский уфолог и конспиролог Юваль Овадия.

Он утверждает, что единственным безопасным местом на нашей планете станет Израиль. Юваль призвал всех евреев вернуться в страну "как можно скорее". "Природа указывает, что Нибиру уже движется к нам. Мы просим всех евреев вернуться на родину. Страна была заброшена на протяжении сотен лет, однако сейчас она неожиданно расцвела. Все происходит потому, что у нас остается совсем мало времени до встречи с небесным телом", – отметил Овадия.

Эту мысль поддержал другой конспиролог – американский пастор Пол Бегли. "Далеко за Плутоном находится тайная звезда или планета. Мы не можем ее увидеть, потому что она находится слишком далеко от Солнечной системы. Более трех тысяч лет назад жители Земли рассказывали о большом небесном теле, которое вызвало жуткий хаос в Египте. Племена майя также написали об этом событии в своих древних памятниках. Катастрофы в Египте были описаны в книге Исход... Наше время подходит к концу, и на это указывают все природные катаклизмы", – заявил он.