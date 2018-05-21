Найден источник странных инопланетных сигналов
Впервые быстрый радиоимпульс был зафиксирован еще в 2001 году радиотелескопом в Австралии. С тех пор было обнаружено несколько десятков таких сигналов.
Предположительными источниками считались слившиеся друг с другом нейтронные звезды. Многие исследователи подвергли эту гипотезу критике, передает Science Alert.
Теперь китайские ученые пришли к выводу, что виновником быстрых всплесков является особый тип нейтронных звезд – странные звезды. В их недрах образуется так называемый кварковый суп, состоящий из различных видов кварков.
Данная материя находится в низком энергетическом состоянии, что делает ее стабильной. Теория гласит, что на ее поверхности образуется кора, которая в какой-то момент времени разрушается.
После этого "обнаженная" кварковая звезда создает электромагнитное поле, что приводит к движению элементарных частиц практически со скоростью света. При подобном движении частицы испускают радиоизлучение, которое воспринималось учеными как быстрый радиовсплеск.
Со временем кора восстанавливается и цикл повторяется заново. Период такого формирования может быть очень долгим, что объясняет единичные случаи радиовсплесков.
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