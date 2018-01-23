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Hi-tech

"Русские" пираты обосновались в США

Фото: pixabay.com
Международные интернет-телесервисы, работающие с русскоязычным контентом, поставляют в США не только ТВ-программы, но и пиратскую модель их распространения. Почему вещатели "русских" телеканалов готовы на зарубежных рынках использовать противозаконные методы, разбирались Dni.Ru. 
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В федеральный суд штата Массачусетс подан иск на компанию Matvil Corp., которая владеет интернет-сервисом eTVnet, ориентированным на русскоязычную аудиторию. Matvil Corp. считается одним из крупнейших распространителей русскоязычных фильмов и программ в Северной Америке.

В недобросовестной конкуренции и нарушении авторских прав компанию обвиняет шотландская Alamite Ventures, которая предоставляет сервисы под брендом TUA.tv и также ориентирована на русскоязычных абонентов. По заявлению генерального директора Alamite Ventures Игоря Грабаря, eTVnet незаконно предоставляет доступ к медиапродуктам ведущих американских производителей, таких как HBO и Netflix.

В судебной жалобе говорится, что "eTVnet неправомочно скопировал тысячи фильмов и за деньги предоставляет к ним доступ лояльным пользователям сервиса". По мнению Alamite Ventures, это не только нарушает авторские права, но и противоречит принципам честной конкуренции. По оценкам заявителя, правообладателям причинен ущерб на сумму, превышающую $100 млн.

Игорь Грабарь, отвечая на вопросы Dni.Ru, рассказал, что в США проживает около семи миллионов человек, говорящих на русском языке. При этом "русское" ТВ смотрит меньше одного миллиона.

"Рынок США русскоязычного контента – один из самых быстрорастущих, и американский абонент платит в несколько раз больше за услуги ТВ, чем россиянин. Результат – высокий уровень конкуренции. Поэтому некоторые из игроков идут на различные хитрости, чтобы получить преимущество. В том числе, используют пиратские модели распространения фильмов и сериалов", – сообщил глава Alamite Ventures. По его словам, eTVnet использует сложные модели предоставления доступа к нелегальному контенту, чтобы, с одной стороны, получать доход с пользователей, а с другой, не быть привлеченными правообладателями.


Это не первая претензия к Matvil Corp. В начале 2016 года российские телеканалы – Первый канал, СТС, РЕН-ТВ, ТНТ-Comedy, "Дождь" и "Ностальгия" – уже подавали коллективный иск в американский суд о нелегальном перехвате и распространении их сигнала, а также незаконном использовании торговых марок каналов. В 2016 году владельцам сервиса eTVnet удалось договориться с инициаторами судебного преследования. В частности, в октябре того же года Matvil Corp. сообщил, что eTVnet будет транслировать в США прямой эфир международной версии Первого канала.

Тем не менее, доверенные пользователи eTVnet и сейчас могут смотреть российские версии эфирных каналов, демонстрация которых в Северной Америке или Европе незаконна. Например, в меню сервиса есть "Евроспорт" и "Матч ТВ", часть контента которых, в соответствии с соглашениями с правообладателями, можно демонстрировать только на территории России. При этом случайные пользователи и подписчики в России не имеют доступа к этому контенту.


По словам Игоря Грабаря, новой компании крайне сложно работать на агрессивном рынке. Тем более когда "лидеры" используют "грязные" приемы. "Многие медиабизнесмены сформировались в 90-е, когда никто не задавался вопросами авторского права. У каждого провайдера на постсоветском пространстве был файлообменик с кучей нелицензионных фильмов, сериалов и тв-программ. Эту модель и воспроизводят "русские" медиабизнесмены сейчас на западе. Тем более, что и русскоговорящий пользователь в Европе и Северной Америке готов потреблять нелегальный контент", – пояснил глава Alamite Ventures.


В то же время он уверен, что рынок русскоязычного контента в Северной Америке и Европе постепенно будет становиться все более цивилизованным, так как западные правообладатели жестко преследуют пиратство, а ведущие западные сервисы отказываются сотрудничать с распространителями нелицензионного контента. К примеру, одна из крупнейших медиаплатформ Северной Америки Roku, предоставляющая доступ к сервисам Netflix, Hulu, Google Play move, Amazon Video, HBO и другим по технологии OTT, отказалась от сотрудничества с сервисом eTVnet.

23 января 2018, 08:58

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