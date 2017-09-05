Смартфон против телефона: что лучше для школьника

В век технологий и скоростей практически у каждого школьника, будь то первоклашка или подросток, есть либо мобильный телефон, либо смартфон. Можно позвонить ребенку в любое время, да и сами дети предупредят родителей, если, например, будут задерживаться в школе. Однако вопрос о том, что лучше и практичнее – смартфон или телефон – до сих пор остается открытым. В этой связи Dni.ru решили на простом примере показать и рассказать о преимуществах и недостатках того и другого.

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