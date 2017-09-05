Смартфон против телефона: что лучше для школьника

В век технологий и скоростей практически у каждого школьника, будь то первоклашка или подросток, есть либо мобильный телефон, либо смартфон. Можно позвонить ребенку в любое время, да и сами дети предупредят родителей, если, например, будут задерживаться в школе. Однако вопрос о том, что лучше и практичнее – смартфон или телефон – до сих пор остается открытым. В этой связи Dni.ru решили на простом примере показать и рассказать о преимуществах и недостатках того и другого.
Для начала нужно понять, для каких целей родители покупают ребенку аппарат. Если для совершения звонков и отправки сообщений, грамотнее всего остановить свой выбор на телефоне. Если же вы не против, чтобы ребенок использовал "игрушку" не только для того, чтобы подсмотреть правильность написания того или иного слова, а и для мобильных игр, соцсетей, стоит обратить внимание на смартфоны.
ЧЕМ ХОРОШИ СМАРТФОНЫ
- В отличие от мобильников смартфоны, например такой как
Micromax Q4260 Canvas Juice A1 plus Шампань, обладают собственной операционной системой, позволяющей устанавливать полезные утилиты и развлекательные приложения, просматривать сайты в Сети. В любой момент функциональные возможности гаджета можно еще больше расширить, установив нужный софт будь то мультиформатный плеер или графический редактор.
- Часто в смартфон уже предустановленно дополнительное программное обеспечение, такое, как текстовые редакторы, позволяющие работать с файлами так же удобно, как на компьютере, или мобильные карты, позволяющие при помощи GPS-приемника определить точное местонахождение и проложить наиболее удобный маршрут.
- Кроме того, в отличие от сотовых телефонов, смартфоны обладают тем экраном, на котором можно с комфортом запускать игры, смотреть свежие фильмы или читать книги. Так,
Micromax Q4260 имеет средние размеры экрана и прекрасное качество изображения. Дисплей имеет диагональ 5 дюймов, он оснащен хорошей IPS-матрицей, разрешение составляет 1280×720, плотность пикселей 320 DPI. Также здесь стоит особое закаленное стекло, которое обеспечивает защиту от царапин и падений с небольшой высоты. Мультитач показывает пять касаний, чего вполне достаточно.
- Micromax Canvas Q4260 Juice A1 Plus позиционируется как долгожитель. Внутрь установлена батарея на 4000 мА·ч. И время автономной работы оказалось действительно довольно значительным – больше 8 часов автономной работы с максимальным уровнем яркости и включенным 3G. В режиме просмотра видео через WI-FI смартфон продержался 7 часов.
- Смартфон по сути является мини-компьютером в кармане.
ГЛАВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СМАРТФОНОВ
- Большой экран быстро разряжает батарею.
- Широкий корпус зачастую не позволяет положить смартфон в карман, а при падении аппарат может мгновенно превратиться в бесполезный кусок пластика.
- На деле редко кому нужен широкий функционал, предлагаемый встроенной операционной системой.
ДОСТОИНСТВА ОБЫЧНЫХ МОБИЛЬНИКОВ
- Во-первых, они отличаются удивительной простотой в эксплуатации. Как бы ни расхваливали владельцы смартфонов на Android или iOS удобство пользования своими девайсами, простой телефон, например такой как
Micromax X2400, на голову превосходит их в этом плане. Согласитесь, сложно запутаться, выполняя звонки, отправляя короткие сообщения, настраивая будильник или пользуясь органайзером.
- Вторым достоинством сотовых телефонов по сравнению со смартфонами является их относительная дешевизна. Даже топовые модели телефонов стоят дешевле бюджетных моделей смартфонов. При одинаковой цене, мобильник гарантировано окажется куда качественнее, стабильнее и долговечнее, чем его "умный" собрат. При этом дешевое устройство не жалко случайно выронить, потерять или утопить.
- В-третьих, пользователю смартфона нужно постоянно следить за актуальностью программного обеспечения гаджета, вовремя устанавливая вышедшие обновления, чтобы не допустить бреши в безопасности устройства. К тому же, мода в области коммуникаторов меняется с каждым днем, и новый вышедший аппарат с более мощным процессором, на который не хватает денег, может стать поводом для плохого настроения.
- В-четвертых, телефон не будет отвлекать владельца от учебы. Он хорошо лежит в руке и влезает в любой карман.
- Не стоит забывать о времени жизни аккумулятора. Если у смартфона он полностью разряжается за четыре-пять часов, то емкая батарея (2800 мАч) – по описанию до 500 часов ожидания – позволяет
Micromax X2400 работать больше недели без подзарядки.