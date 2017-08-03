Росатом стал лидером по качеству выполнения госпрограмм

Росатом признан лидером среди российских госкорпораций по эффективности выполнения государственных программ. Это следует из годового доклада, опубликованного на сайте правительства.

Государственные программы направлены на достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности страны. Высокую степень эффективности, по оценке кабмина, имеют шесть госпрограмм: "Внешнеполитическая деятельность" МИДа России, "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" МВД, "Развитие физической культуры и спорта" Минспорта, "Юстиция" Минюста, "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" Росатома и "Управление федеральным имуществом" Минэкономразвития.

Примечательно, что Росатом занял первое место по оценке эффективности деятельности ответственного исполнителя, лидерство с атомной госкорпорацией разделило Минэкономразвития. Также Росатом получил наивысшую оценку достижения плановых показателей среди всех госпрограмм и вошел в число ответственных исполнителей госпрограмм, степень реализации которых в 2016 году признана правительством выше среднего уровня, сообщает РИА Новости.

Корпорация оказалась в тройке ответственных исполнителей по качеству кассового исполнения расходов федерального бюджета. По этому показателю практически одинаковые наивысшие показатели имеют еще программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2020 годы" Минпромторга и "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы Минобрнауки.

"Фактические значения большого числа показателей указанных государственных программ в 2016 году превысили плановые", — отмечается в докладе, но в тоже время, говорится о низкой степени эффективности госпрограммы Роскосмоса.





Среди последних знаковых проектов Росатома – подготовка к заправке ядерным топливом энергоблока плавучей АЭС. Модуль "Академик Ломоносов" войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции, она будет работать в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока с декабря 2019 года. Вырабатываемая электроэнергия пойдет, в частности, на Чукотку. Сейчас энергоблок достраивается на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу концерна "Росэнергоатом".



