Земле из-за Трампа грозят кислотные дожди

Популяризатор науки, знаменитый физик Стивен Хокинг уверен, что выход США из Парижского соглашения по климату несет потенциальную угрозу жизни на планете. Земля может стать второй Венерой.

"Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты", – заявил Хокинг в интервью BBC.



Впрочем, это не первое критическое высказывание ученого о действиях американского президента Дональда Трампа. Ранее физик уже называл его демагогом, популярность которого "не поддается разумному объяснению". По его мнению, угроза существованию жизни на планете стала реальнее именно после заявления нового главы Белого дома о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Отрицая доказательства изменения климата и выходя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты, которого можно было бы избежать, и подвергнет опасности мир для нас и наших детей", – заявил ученый.

Ранее на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в норвежском Тронхейме физик-теоретик рассказал, что миграцию с Земли надо начать в ближайшие 30 лет: создать за это время базу на Луне, а за 50 лет – на Марсе. "Я уверен, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", – считает Хокинг.



Как сообщали Dni.Ru, по мнению ученого, у планеты две главные потенциальные опасности: глобальное потепление и возможное столкновение с астероидом. Если человечество не найдет новое место для жизни, то может вымереть. Физик считает, что со временем количество факторов, угрожающих людям, будет только увеличиваться.