Раскрыта главная загадка Луны

Ученые убедились, что в древнейших породах Луны находятся обширные залежи воды, которая распределена ровным слоем по всей поверхности спутника. Значит, доставленные "Аполлонами" на Землю образцы лунного грунта с частями влаги – не ошибка экспедиций.

До сих пор ученые бились над тайной экспедиций "Аполлон-15" и "Аполлон-17", которые доставили на Землю образцы лунного грунта, содержащие воду. Теперь можно утверждать со всей определенностью: вода на Луне – есть, и она распределена ровным слоем по всей поверхности земного спутника.

Чтобы прийти к однозначному выводу, исследователям пришлось использовать множество до того разрозненных сведений. В научной работе, опубликованной журналом Nature, кроме доставленных "Аполлонами" образцов упоминаются данные, полученные индийским зондом "Чандраян-1", а также сведения о температурном режиме и прогреве поверхности Луны в течение дня.

До этого в научном мире считали, что Луна образовалась в результате столкновения некоего древнего космического путешественника естественного происхождения Тейи и зародыша юной Земли. В результате якобы произошел выброс материи, из которой и образовался наш спутник: эта теория хотя бы объясняет практически идентичный состав двух космических тел, Земли и Луны. Но если теория верна, с Луны должны были испариться все запасы воды, чего в реальности не произошло.

Теперь ученым придется корректировать научные взгляды на возникновение земного спутника с учетом новых полученных данных исследователей. "При колонизации Луны нам понадобятся любые доступные ресурсы, и избавление от необходимости завозить воду с Земли будет большим подспорьем для колонизаторов", – заключают авторы публикации.