Бузова побила Самбурскую
Согласно последним данным, у звезды "Дома-2" 8 284 150 подписчиков, сообщает Life.ru. Ежемесячный прирост аудитории ее аккаунта составляет 470 тысяч человек. Примечательно, что еще в октябре 2016 года Ольга Бузова находилась на седьмой строчке рейтинга. Тогда она обогнала свою соперницу, певицу Веру Брежневу, всего на 300 тысяч фолловеров.
Отметим, что Instagram ведущей стал излюбленной темой для шуток у юмористов и пользователей Сети. Например, участница Comedy Woman Марина Федункив сняла мини-сериал из пародий на видеозаписи Ольги Бузовой.
"Серебряную медаль" за число подписчиков в Instagram получил рэпер Тимати. Ежемесячный прирост числа его фолловеров составляет 308 тысяч. В октябре 2016 года артист также был на втором месте рейтинга.
Немалую долю аудитории певец привлек анонсами в соцсети ближайших концертов. Кроме того, Тимати выкладывает видео с маленькой дочкой и рекламирует собственную коллекцию одежды в стиле стрит-арт.
На третьем месте оказалась актриса Настасья Самбурская, которая в 2016-м была на первой строчке. Теперь у нее 8 235 937 подписчиков. Девушка часто публикует свои фото в необычном образе – с броским макияжем или разноцветными волосами, а также делится в микроблоге воспоминаниями о хулиганской юности.
Добавим, что дополнительную популярность среди подростков Бузовой принесла ее музыкальная деятельность. Тинейджеры подписываются на ее соцсети из-за любви к песням "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю".
Мои хорошие, читаю ваши комментарии ������������Не переживайте!!! Все хорошо! Буквально через пару часов у меня состоится долгожданная встреча с вами ������и на сегодняшний день для меня - это важнее всего на свете ���� я чувствую вашу поддержку и любовь, и это придаёт мне сил ❤️❤️❤️ Олимпийский...сегодня будет #подзвукипоцелуев ��
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