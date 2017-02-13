Бузова побила Самбурскую

Ольга Бузова стала новым лидером по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram, обогнав рэпера Тимати и звезду "Универа" Настасью Самбурскую. На телеведущую подписаны более 8,2 миллиона человек.

Согласно последним данным, у звезды "Дома-2" 8 284 150 подписчиков, сообщает Life.ru. Ежемесячный прирост аудитории ее аккаунта составляет 470 тысяч человек. Примечательно, что еще в октябре 2016 года Ольга Бузова находилась на седьмой строчке рейтинга. Тогда она обогнала свою соперницу, певицу Веру Брежневу, всего на 300 тысяч фолловеров.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 11 2017 в 5:19 PST

Отметим, что Instagram ведущей стал излюбленной темой для шуток у юмористов и пользователей Сети. Например, участница Comedy Woman Марина Федункив сняла мини-сериал из пародий на видеозаписи Ольги Бузовой.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 10 2017 в 4:20 PST

"Серебряную медаль" за число подписчиков в Instagram получил рэпер Тимати. Ежемесячный прирост числа его фолловеров составляет 308 тысяч. В октябре 2016 года артист также был на втором месте рейтинга.

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Фев 12 2017 в 8:15 PST

Немалую долю аудитории певец привлек анонсами в соцсети ближайших концертов. Кроме того, Тимати выкладывает видео с маленькой дочкой и рекламирует собственную коллекцию одежды в стиле стрит-арт.

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Фев 7 2017 в 6:57 PST

На третьем месте оказалась актриса Настасья Самбурская, которая в 2016-м была на первой строчке. Теперь у нее 8 235 937 подписчиков. Девушка часто публикует свои фото в необычном образе – с броским макияжем или разноцветными волосами, а также делится в микроблоге воспоминаниями о хулиганской юности.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 21 2017 в 10:50 PST

Добавим, что дополнительную популярность среди подростков Бузовой принесла ее музыкальная деятельность. Тинейджеры подписываются на ее соцсети из-за любви к песням "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю".