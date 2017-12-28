Проблемы в космической отрасли копились десятилетиями. Эксперты разделяют выводы аварийной комиссии "Роскосмоса"

Причины аварии российской ракеты-носителя "Союз" заключаются не в ошибках в управлении руководства госкорпорации "Роскосмос", полагают эксперты. Надежность отечественных ракет-носителей среднемировая, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.



Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин отметил, что "Союз" был подготовлен к старту с космодрома "Байконур", но стартовал с "Восточного", который был введен в эксплуатацию совсем недавно. По его словам, это событие стало большим разочарованием, так как руководство космической отрасли питает большие надежды на безаварийность запусков в ближайшие годы.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что надежность российских ракет-носителей находится на среднемировом уровне, она не слишком низкая, но и не чрезвычайная. "Если посмотреть на среднемировую статистику, то аварии чаще всего происходят с новой техникой, которая только испытывается. У нас же, наоборот, все аварии происходят с техникой, которая многократно и успешно летала", – цитирует эксперта "МК".

По его словам, авария, произошедшая с блоком "Фрегат", летавшим успешно около сотни раз, была случайной. "Это исключение, некоторое совпадение по углам произошло, которое не было предусмотрено в алгоритме, разработанном в 1998 году, 20 лет назад", – добавил Моисеев.

Кроме того, в этот алгоритм документации запрещено вмешиваться, трогать его было нельзя, отмечает аналитик. "Сейчас по углам видно, что произошла чистая случайность", – уверяет он.

Стоит отметить, что точка зрения Моисеева совпадает с выводами аварийной комиссии "Роскосмоса". По словам главы Института космической политики, если говорить об ошибках, то появились они не сейчас, а были обозначены еще десять лет назад вице-премьером Дмитрием Рогозиным, всегда игравшим очень большую роль в отечественной космонавтике.

Что касается других аварий, подчеркнул Моисеев, то, прежде всего, наиболее серьезные ситуации происходили с "Протоном". "Они – самые большие и самые дорогие. Но частота их возникновения не так велика. "Протон" летает с 1965 года, и он должен иметь очень высокую надежность, например, ту, которую демонстрируют современные ракеты, которые не имеют аварий уже десятки лет", – сказал эксперт, добавив, что снижение уровня надежности связано с ошибками, которые были заложены гораздо раньше.

Изменилась и причина аварий. Если раньше они происходили из-за недопустимого брака, то после введения необходимой дисциплины на российских предприятиях эта проблема была успешно решена. Это доказывает и данный запуск, где ракета и космодром сработали идеально, но все равно состоялась авария и взрыв ракетоносителя. "Когда аварии стали громкими и их заметило самое высокое начальство, началась реформа отрасли", – сказал Моисеев, отметив, что ее результаты можно будет увидеть только через несколько лет.



Эксперт признает: ситуация непростая, но космонавтика – дело нелегкое, в ней всегда достаточно кризисов. Кроме того, отметил Моисеев, необходимо законодательное регулирование космической отрасли, ведь законов по космонавтике на сегодняшний день почти нет, а те, которые есть – недостаточно качественные. "У госкорпорации "Роскосмос" нет поставленных сверху задач, которые помогли бы сохранить наследство советских времен для населения", – пояснил глава Института космической политики.

Также имеются проблемы с финансированием космической отрасли, количество выделяемых средств постоянно сокращается, однако запросы на "амбициозные проекты" только растут. Соответственно, полагает Моисеев, системные ошибки заключаются не в работе "Роскосмоса". "Возможно, эта структура уже успела наделать какие-то собственные ошибки, но в силу маловременности ее существования они явно не смогли приобрести системного характера", – уверен эксперт.

По словам Моисеева, необходимо решать такие важные вопросы, как законодательное обеспечение космической деятельности, где существуют серьезные проблемы, мешающие ей нормально функционировать. "Система целеуказаний сегодня вообще не сформулирована, "и из-за этого на регулярной основе возникает очень много проблем", – заключил аналитик.

