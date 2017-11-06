На горе у перевала Дятлова нашли обломок НЛО

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев сделал открытие, которое, как он считает, может стать большой сенсацией. На горе Холатчахль, поблизости от того места, где в феврале 1959 года погибла группа Игоря Дятлова, он разглядел обломок НЛО.

Несмотря на то, что туристическая группа под предводительством Игоря Дятлова погибла на восточном склоне горы Холатчахль еще в 1959 году, ясности в этом деле не появилось до сих пор. Любители тайн и загадок постоянно выдвигают новые версии, что произошло в те роковые дни, а также ищут доказательства уже озвученных версий.

Уральский исследователь Валентин Дегтерев напомнил, что по одной из версий, страшная гибель девяти туристов могла быть связана с НЛО. Однако до сих пор эта версия строилась только на косвенных доказательствах и свидетельствах. Энтузиаст уверен, что смог найти более убедительный довод в пользу неудавшегося первого контакта людей с внеземной цивилизацией. Исследователь подробно объяснил, как совершил находку.

Публикация от Haiyato (@me_haiyato) Ноя 2 2017 в 8:23 PDT

"Я осмотрел спутниковые снимки горы Холатчахль в ее самом неприступном склоне. С восточной стороны. Снимки,как всегда, нашел в архиве сайта Google Earth. Последняя серия за 2013 год", – рассказал он в своем блоге на портале Cont.ws. "По координатам: 61° 45.687'N, 59° 25.724'E На склоне горы лежит огромный дисковидный НЛО. Как видно по снимку он находится в отличном состоянии, при падение почти не поврежден. Размеры его около 20 метров, высотой с десять метров", – поделился своим открытием Валентин Дегтерев.

"Предмет явно техногенного происхождения. Так как его размеры слишком большие, то несвязан он с обломками земных ракет или спутников", – объяснил он свое решение считать увиденное обломком НЛО. По словам исследователя, разумеется это может быть "какая-то хитрая скала", однако в этом опытный ловец артефактов сильно сомневается.

Публикация от denisk4x4 (@denisk4x4) Окт 20 2017 в 10:15 PDT

"То, что его не нашли мне понятно. Место малодоступное. Видимо туда еще никто не набредал", – заметил он. При этом всех желающий воочию увидеть этот обломок НЛО и прикоснуться к неизведанным тайнам Валентин Дегтерев предупредил, что подъем на гору возможен только для людей со спецподготовкой. Кроме того, неизвестно, что поджидает искателей истины на пути помимо обычных для альпинизма экстремальных условий.

Публикация от ⠀⠀♦️Заброшенное♦️ (@abandoned_place1) Окт 5 2017 в 5:27 PDT

Напомним, перевал Дятлова стал известным после таинственной гибели целой группы туристов больше 50 лет назад, в начале февраля 1959 года. Молодые люди, отправившиеся в поход под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института, просто не вернулись домой.

Публикация от Aiza (@aizamrr) Сен 26 2017 в 10:58 PDT

Когда их начали искать, нашли только десять тел. Примерное время смерти, которое установили судмедэксперты, – ночь на 2 февраля. От чего умерли туристы, до сих пор не известно. Таинственные обстоятельства гибели целой группы сделали перевал Дятлова очень популярным. Теперь туда постоянно ходят походы. Кто-то – чтобы просто посмотреть на легендарное место, а кто-то – в попытках понять, что или кто все-таки убил группу.