Как мозг человека покрылся извилинами

Мозг человека тысячи лет назад покрылся извилинами благодаря небольшим мутациям всего в двух генах, управляющих склеиванием нейронов между собой. Однако связь между интеллектом и наличием извилин пока не доказана.

Кора мозга человека покрыта множеством извилин. Эти складки помогли нашим предкам научиться пользоваться орудиями труда и обрести разум, считают ученые.

До сих пор причины появления и сам механизм формирования извилин оставался неизвестным для науки. процесс оставался тем более загадочным, если учесть, что у большинства других животных, кроме китов, обезьян и некоторых млекопитающих, головной мозг совершенно гладкий, рассказывает Дэниел дель Торо из Института нейробиологии в Мюнхене. Его слова приводит сайт журнала New Scientist.



Ученые сопоставили активность различных генов в клетках будущего мозга в зародышах человека и мышей, у которых кора плоская. Были выделены несколько десятков участков ДНК, заметно различавшихся по активности. Затем дель Торо и его команда начали отключать и включать эти гены в ДНК мышей. Так они надеялись вырастить эмбрион, чей мозг начнет покрываться извилинами.



Гены FLRT1 и FLRT3 показались ученым наиболее заслуживающими внимания. Их активность была особенно высокой в клетках зародышей мышей и очень низкой – в мозге человеческого эмбриона. Когда исследователи отключили оба гена в ДНК мышей, они получили мышат с многочисленными извилинами в мозге. Это произошло по той причине, что гены отвечают за одну и ту же функцию – то, насколько сильно нейроны скрепляются друг с другом. Если их активность высока, то нервные клетки очень прочно держатся друг за друга, поэтому складки на поверхности коры не могут сформироваться в принципе.

Единственное что осталось непонятным в этом эксперименте – стали ли мыши умнее после подобной генетической модификации. В ближайшее время ученые проверят, удалось ли им вывести мышей-"суперинтеллектуалов", а также изучат, как работают FLRT1 и FLRT3 в геномах приматов, чей мозг покрыт извилинами.