Будут жертвы: новая супервспышка на Солнце станет кошмаром

В ближайшие сто лет нашу планету ждет катастрофа. Из-за мощной вспышки на Солнце нарушится работа энергосистемы по всему миру, повредятся спутники и отключится интернет.

Американские специалисты Гарвардского университета оценили вероятность возникновения солнечных мегавспышек. В том числе тех, что увеличивают яркость Солнца на 30% и способны буквально уничтожить озоновый слой на Земле.

Такая катастрофа, по мнению ученых, приведет к человеческим жертвам. Считается, что во время подобных супервспышек выделяется энергия, которая на несколько порядков выше обычной светимости Солнца, сообщает New Scientist.

Специалисты отмечают, что у некоторых звезд солнечного типа были зафиксированы еще более мощные вспышки. Но такие мегакатастрофы происходят примерно раз в 20 миллионов лет. Чаще случаются менее интенсивные вспышки.

Известно, что солнечный "супершторм" 1859 года привел к геомагнитной буре, названной Событием Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также вызвала яркие полярные сияния в низких широтах.

Как писали Dni.Ru, многие ученые предрекают скорую гибель Солнца. По их прогнозам, его внешняя оболочка взорвется, и звезда выбросит за раз столько энергии, сколько выделяла в течение предыдущих десяти тысяч лет.