Будут жертвы: новая супервспышка на Солнце станет кошмаром
Американские специалисты Гарвардского университета оценили вероятность возникновения солнечных мегавспышек. В том числе тех, что увеличивают яркость Солнца на 30% и способны буквально уничтожить озоновый слой на Земле.
Такая катастрофа, по мнению ученых, приведет к человеческим жертвам. Считается, что во время подобных супервспышек выделяется энергия, которая на несколько порядков выше обычной светимости Солнца, сообщает New Scientist.
Специалисты отмечают, что у некоторых звезд солнечного типа были зафиксированы еще более мощные вспышки. Но такие мегакатастрофы происходят примерно раз в 20 миллионов лет. Чаще случаются менее интенсивные вспышки.
Известно, что солнечный "супершторм" 1859 года привел к геомагнитной буре, названной Событием Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также вызвала яркие полярные сияния в низких широтах.
Как писали Dni.Ru, многие ученые предрекают скорую гибель Солнца. По их прогнозам, его внешняя оболочка взорвется, и звезда выбросит за раз столько энергии, сколько выделяла в течение предыдущих десяти тысяч лет.
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