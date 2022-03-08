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Сонник
К чему снится сын

К чему снится сын

Сонник "Дни.ру" расшифровал тайный смысл видений. Пришло время узнать, к чему снится сын.
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Просветленный мастер тибетского буддизма Тендзин Вангьял Ринпоче в книге "Йога сна и сновидений" утверждает, что не стоит искать в ночных видениях тайный смысл. Он убежден: сны с банальным жизненным сюжетом — всего лишь порождение кармы, в них отражаются прошедшие события и испытанные ранее эмоции.

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А вот западные эксперты уверены, что во сне мы можем получать важные послания от высших сил. Например, популярные сонники доходчиво отвечают на вопрос, к чему снится сын.

СОННИК ДЛЯ ЖЕНЩИН

Кричащий и зовущий к помощи наследник — к огорчениям и промахам в делах. Если матери приснилось, что ее ребенок плохо выглядит или имеет какие-то отклонения, наяву может случиться беда.

К чему снится сын, который пока только в перспективе? Хороший знак, если ребенок имеет приятную внешность и обладает покладистым характером. Сновидице это сулит карьерный рост.

МАЛЫЙ ВЕЛЕСОВ СОННИК

Разговаривать с наследником в мире грез — наяву становиться жертвой вреда или испытывать материальные трудности. Если привиделось, что сын умер — это к радости.

СОННИК СТРАННИКА

Наследник в мире грез отражает для отца надежды, достижения, возможности. Для матери — воплощает в себе образ помощника, защитника. К чему снится сын, который покидает дом — к несчастью в семье и расставанию.

БОЛЬШОЙ СОННИК

Узреть своего сына в мире грез — это чрезвычайно положительный знак. Такое видение судит благополучие в семье.

СОННИК МАЙЯ

К чему снится сын матери — к успеху в жизни наследника. А вот если потомок приснился отцу — все не так просто. У того, кто явился в мире грез, могут возникнуть проблемы. Чтобы избежать беды, подарите сыну семейную реликвию.

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Мальчик. Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
8 марта 2022, 08:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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