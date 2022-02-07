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Сонник
К чему снятся кости

К чему снятся кости

Для того, чтобы понять, к чему снятся кости, следует обратиться к сонникам. Если вы увидели такой сон, то скорее всего, после пробуждения у вас остался тревожный осадок.
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Действительно, такое сновидение большинство толкователей расшифровывают, как неблагоприятный знак. Но в некоторых случаях приснившиеся кости могут предрекать благополучие и удачу.

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Видеть во сне кости мертвых – означает, что вам предстоит пережить неприятное приключение, устранить заговор против вас. Украшать себя ими – к веселью, кидаться ими – вести на яву веселую жизнь. Грызть во сне кость – к заботе, нужде. Видеть свои кости – к простуде.

К чему снятся кости по соннику Миллера

Видеть свои кости выпирающими из тела – означает, что вас предадут мнимые друзья, и это может сломить ваш дух. Видеть груду костей – к голоду и пагубным воздействиям.

К чему снятся кости по соннику Хассе

Такой сон предвещает человеку много работы. Собирать кости – бережливостью достигнете благополучия. Ломать – утратишь друга. Рыбьи кости видеть во сне – к прискорбному происшествию.

К чему снятся кости по соннику Дмитрия и Надежды Зимы

Видеть во сне кости или скелет – знак того, что какие-то давно забытые дела могут неприятно напомнить вам о себе. Собака, грызущая кость – предупреждает, что некие события вашего прошлого могут стать причиной нового конфликта. Кости человека снятся к предостережению о некоем болезненном затруднении или глубоком конфликте. Поперхнуться костью – знак того, что вам не следует быть слишком расточительным.

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Кадр youtube.com
Автор: 7 февраля 2022, 23:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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