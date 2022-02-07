Действительно, такое сновидение большинство толкователей расшифровывают, как неблагоприятный знак. Но в некоторых случаях приснившиеся кости могут предрекать благополучие и удачу.
К чему снятся кости по соннику XXI века
Видеть во сне кости мертвых – означает, что вам предстоит пережить неприятное приключение, устранить заговор против вас. Украшать себя ими – к веселью, кидаться ими – вести на яву веселую жизнь. Грызть во сне кость – к заботе, нужде. Видеть свои кости – к простуде.
К чему снятся кости по соннику Миллера
Видеть свои кости выпирающими из тела – означает, что вас предадут мнимые друзья, и это может сломить ваш дух. Видеть груду костей – к голоду и пагубным воздействиям.
К чему снятся кости по соннику Хассе
Такой сон предвещает человеку много работы. Собирать кости – бережливостью достигнете благополучия. Ломать – утратишь друга. Рыбьи кости видеть во сне – к прискорбному происшествию.
К чему снятся кости по соннику Дмитрия и Надежды Зимы
Видеть во сне кости или скелет – знак того, что какие-то давно забытые дела могут неприятно напомнить вам о себе. Собака, грызущая кость – предупреждает, что некие события вашего прошлого могут стать причиной нового конфликта. Кости человека снятся к предостережению о некоем болезненном затруднении или глубоком конфликте. Поперхнуться костью – знак того, что вам не следует быть слишком расточительным.