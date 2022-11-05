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Сонник
Как правильно трактовать сны

Как правильно трактовать сны

Нередко человек обращается к соннику для толкования снов. Как правильно их трактовать, рассказал эксперт в этой области.
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Сонники трактуют сны по-разному. Ознакомившись с несколькими, человек отдает предпочтение какому-то одному толкованию или обобщает все. Чтобы окончательно понять сон, необходимо его анализировать и давать собственную оценку увиденному.

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Телеведущий, журналист, продюсер, целитель, астролог и маг Павсекакий Богданов рассказал, что во все мозг работает на 30-50% больше, чем во время бодрствования. Ночью, когда человек спит, в головном отделе происходит обработка полученной за день информации, в том числе импульсы от здоровья.

По словам Богданова, если женщине приснился арбуз (это к беременности) после полового акта, значит, произошло зачатие, о котором ей станет известно через месяц-другой. То есть мозг получил информацию от репродуктивных органов и выдал ее во время сновидений.

Также астролог рассказал, что вши снятся к деньгам. Велика вероятность, что они поступят уже на следующий день. Человек во всем белом во сне предупреждает о письме, которое будет получено наяву, а космический корабль означает скорую поездку.

Сонниками не пользуются люди, которые ведут очень активный образ жизни. Богданов объяснил, что у чересчур занятых мозг настолько устает, что ему просто некогда фантазировать и формировать сновидения.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2022, 02:24 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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