Нередко во сне люди видят свою профессиональную деятельность. Расшифровать, к чему снится работа, помогут разные сонники. Толкование видение зависит от деталей.

К чему снится работа по соннику XXI века

Потерять во сне работу – означает, что наяву вас могут ожидать беды в личной жизни. Быть во сне безработным предсказывает неудачу в деле, на которое вы возлагали большие надежды. Искать во сне работу – к неожиданному доходу.

Тяжелая работа во сне – к успеху, новым начинаниям. Видеть во сне, как другие работают, – знак, что у вас появится надежда на благоприятное течение дел.

К чему снится работа по соннику Миллера

Согласно данному соннику, такое видение является неблагоприятным. Оно предвещает спад в деловой активности и потерю работы наемному персоналу, а также слабое здоровье. Если вам приснилось, что вы даете работу другим, то наяву вы понесете потери. Сон, в котором вы видите других за работой, предвещает обнадеживающие обстоятельства.

К чему снится работа по Нумерологическому соннику

Если вам снилось, как вы проводите время на работе, то наяву вы не желаете перемен в личной жизни, но они происходят помимо вашей воли. Если во сне вас удручает сам факт необходимости восемь часов в день работать на работе, то в реальности скоро вы смиритесь с тем, что все в жизни меняется, и примете происходящее. Но если вы радуетесь своей работе, то в жизни вы так и не сможете сердцем принять перемены.

К чему снится работа по соннику И. Фурцева

Видеть себя в поисках работы, значит, признать неудовлетворенность нынешним положением вещей. Наблюдать, как вы сами увольняетесь с работы, значит, что пришло время сделать важный шаг, о котором вы одновременно мечтаете и боитесь. Подсознание намекает – пора действовать.