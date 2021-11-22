Раскрой тайные знаки вместе с "Дни.ру". Самое время узнать, к чему снится лифт.

Скрытыми сигналами в мире грез удивить сложно, ведь мудрецы и толкователи сновидений уже давно расшифровали все секреты. Лифт во сне олицетворяет ваше духовное состояние. Как вы двигаетесь по жизни — так едет и он. Присмотритесь к деталям вашего видения, тогда понять, к чему снится лифт, будет легко и просто.

ПО ТЕМЕ К чему снится игла

СОННИК МИЛЛЕРА

Особую роль играет направление, по которому перемещается подъемная машина. Вниз — рискуете провалить дела. Вы везунчик, если ехали во сне в другую сторону. Ответ на вопрос, к чему снится лифт вверх, впечатляет — добьетесь личностного роста и разбогатеете.

Происходит остановка? Будьте бдительны: над вами нависла опасность. Не переживайте, ее можно избежать. Все в ваших руках.

СОННИК ЛОНГО

Стремительно спускаться на лифте в короткий срок — к знаменательной встрече. Вероятно, вы встретите редкого человека, который перевернет ваше мировоззрение с ног до головы.

К чему снится застрять в лифте — сновидец рискует стать жертвой обмана. Не исключено, что вопрос коснется денег: охраняйте свои сбережения и игнорируйте уловки мошенников.

Подниматься этажами выше — к вынужденному сокрытию правды. По возможности старайтесь быть откровенны. Понять, к чему снится лифт, мало — куда важнее действовать в соответствии с рекомендациями.

СОННИК ФРЕЙДА

С точки зрения психоанализа лифт во сне символизирует женщину и ее детородные органы. Ехать в лифте — вступать в тайную интимную близость с человеком. Если машина ломается — вы боитесь обнародования сексуальной жизни.

Плохи дела, если вы захотели использовать грузоподъемный аппарат, а он не пригоден. К чему снится лифт, который не едет? К кризису в отношениях, как предзнаменование, что роман может легко закончиться.

Бывает, что толкование грез огорчает. Не ведитесь на провокации! Помните, что вы творец своей реальности. Знайте, к чему снится лифт, но сами решайте, верить соннику или нет.



