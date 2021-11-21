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Сонник
К чему снится игла

К чему снится игла

Значение сна зависит от назначения самой иголки.
прочитано 107 раз

Появление иглы во сне может говорить о разных вещах. Важно отметить, медицинская иголка приснилась или швейная.

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Сонник Миллера

Игла снится к страданиям. Такой вариант толкования сна говорит об отношениях с близкими. Зачастую проблемы может принести разлад с любимым человеком. Швейная игла снится в качестве указания на то, что вам стоит уделить внимание своим проблемам и немного отвлечься от невзгод окружающих. Шприц с иглой может сниться к беспочвенным страхам. Обратите внимание, нет ли у вас каких-то навязчивых идей, связанных с проблемами у близких. Если вы потеряли или сломали иглу во сне, в реальности могут начаться проблемы со здоровьем.

Сонник Ванги

Воткнуть иглу во сне предостережение, что нужно перестать лезть в чужие дела. Игла женщине может сниться к потере поддержки влиятельного покровителя. Стоит обратить внимание на отношения с друзьями. Уколоться иглой во сне означает наличие завистников. Не нужно искать этого человека или мстить, стоит отпустить проблему, тогда завистник исчезнет из жизни сам собой.

Сонник Лоффа

Игла во сне может означать наличие моральной боли. Если укололи иглой во сне, в реальности может появиться зависимость. Иголка с ниткой снится, чтобы указать на последствия поступков. Важно понимать, что последует за вашими действиями. Также в будущем могут появиться новые контакты, к ним нужно относиться с особым вниманием.

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Фото: Vadim Nekrasov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
21 ноября 2021, 06:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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