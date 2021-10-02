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Сонник
К чему снятся месячные

К чему снятся месячные

Видеть во сне месячные у себя или другого человека к болезни родственников.
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Женщине видеть во сне месячные к заболеванию близкого человека, мужчине видеть, что у женщины месячные – к внутреннему кровотечению.

Молодой девушке видеть во сне месячные предвещает приближение проблем со здоровьем. Ей стоит как можно скорее обратиться к врачу и не затягивать с этим.

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Беременной женщине видеть у себя месячные говорит о хорошем самочувствии. В реальности она будет полна энергии и сил для свершений. Такой сон благоприятен, у нее родится здоровый ребенок.

Фото: pixabay.com

Если во сне вы видите обильные месячные, значит какое-то старое незаконченное дело наконец-то подойдет к финалу. Вероятно речь идет о каком-то проекте на работе, ремонту в квартире или бумажной волокиты.

Видеть во сне кровь и понимать, что это месячные говорит о возможности скорого наступления беременности. Забеременеет или сама сновидица или ее родственница, которая доверяет ей.

Если во сне начались месячные, вам не стоит полагаться на других людей. Решайте все вопросы сами, не надейтесь на чью-то помощь. Во всяком случае, своевременно вы ее не получите. Возможно вам помогут, когда это будет уже не надо.

Если женщина увидит у себя месячные, а в реальности у нее их нет, значит наяву она отважится на какой-то отчаянный шаг.

Если во сне вы видите одежду, испачканную кровью от месячных, готовьтесь столкнуться с неприятностями лицом к лицу.

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Фото: Udo Kroener / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 октября 2021, 04:36 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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