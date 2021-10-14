Хотите узнать, к чему снится картошка? В этом поможет сонник "Дни.ру".



Общее толкование

Сон о картошке означает, что сновидца ждет кропотливый труд, который отнимет много сил и времени. Но вознаграждение, которое вы получите за проделанную работу, окажется меньшим, чем вы рассчитывали. Сонники рекомендуют загодя рассчитывать свои силы и не тратить впустую ресурсы на работу, в успехе которой сомневаетесь.

Иногда люди интересуются: к чему снится копать картошку? Такой сон означает, что человеку удастся повысить свой доход. Возможно, сновидец получит более престижную и высокооплачиваемую работу, но для этого нужно будет долго и усердно трудиться.

К чему снится картошка женщине? Замужней даме сон предвещает стабильность, теплоту и доверие в семейной жизни. Дети будут радовать послушанием и достижениями в учебе. Незамужней корнеплод предвещает знакомство с состоятельным кавалером. Юной особе видение сулит огромные перспективы в карьере и творчестве. Но для этого придется очень много трудиться.

Сонник Миллера

К чему снится картошка, данный сонник трактует так: согласно ему, сон чреват случайностями не лучшего свойства. Есть картошку во сне – означает существенную выгоду. Приготовление картошки обещает вам подходящую работу. Если вы сажаете во сне картошку – значит, вы можете рассчитывать на исполнение ваших желаний. Если вам приснится сгнившая картошка – значит, вашим радостям и удовольствиям наступит конец.

Сонник Хассе

К чему снится картошка, данный сонник трактует следующим образом. Есть корнеплод – небольшое расстройство желудка; готовить – неприятный визит; видеть много картофеля – хороший доход или урожай. Видеть во сне мелкий картофель – к недостатку; продавать – избавиться от гостей.

Семейный сонник

К чему снится картошка женщине, которая ее ест? По соннику, видение сулит, что в скором времени ее профессиональная деятельность принесет ощутимые результаты, которые выразятся либо в прибавке к окладу, либо в продвижении по службе. Сажает картофель – в ближайшем будущем ее ждет интересное предложение, если не руки и сердца, то высокооплачиваемой работы.

Сонник Дмитрия и Надежды Зимы

Картошка во сне указывает на то, что счастье не придет к вам само по себе, и достаток в вашем доме могут обеспечить только усердный труд и терпение. Покупать, продавать или сажать картошку во сне — знак того, что вы собираетесь приложить силы для занятий не очень привлекательным, но прибыльным делом.