На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате трагического инцидента, произошедшего в Центральном детском магазине на Лубянке.

В своем сообщении в мессенджере MAX мэр отметил, что, к сожалению, есть погибший, в связи с чем Сергей Семенович выразил свои соболезнования его родным и близким.

По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность оборудования. В настоящее время на месте работают специальные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента. Следственные органы активно исследуют ситуацию, чтобы установить точные причины и последствия случившегося.

Департамент здравоохранения Москвы ранее подтвердил информацию о том, что в результате ЧП пострадали три человека. Из них двое были срочно госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медицинские работники делают все возможное для оказания необходимой помощи и стабилизации состояния пострадавших.

Собянин подчеркнул важность слаженной работы всех служб, которые задействованы в ликвидации последствий происшествия. На место ЧП прибыли не только медики, но и сотрудники экстренных служб, которые проводят оценку ситуации и обеспечивают безопасность граждан. Ведутся работы по эвакуации людей из здания и организации доступа к пострадавшим.

Мэр также призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять информацию, поступающую от официальных источников. Он отметил, что власти столицы внимательно следят за развитием событий и готовы предоставить всю необходимую помощь как пострадавшим, так и их семьям.