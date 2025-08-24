На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Лента новостей

Понедельник 25 августа

10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу 10:17Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила 09:44Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро 09:18Невосполнимая потеря: не стало Олимпийского чемпиона и звезды "Танцев со звездами" 08:01Ушел из жизни актер сериала Ищейка-3, его любили зрители ТНТ и "Первого канала" 04:23Куда никогда не стоит ехать в 2025 году: 3 города, которые стали ловушкой для туристов 01:32Есть только одно условие: озвучен гонорар Валерия Леонтьева за концерт в России 00:53Не провороньте удачу 25 августа! Главные запреты Тита Листопадника, которые нужно знать 22:10Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды 21:10 Забытые города-призраки:куда исчезли миллионы людей и что осталось от их мегаполисов? 18:08Почему мы видим сны о падении? Неожиданное объяснение самых распространенных ночных кошмаров 15:40Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни 13:12На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы 12:07Тайная история обычных вещей: зачем на самом деле нужна эта маленькая деталь в вашей джинсах? 11:31Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам" 09:11Мир кино осиротел: ушел из жизни человек, создававший легенд мира искусства 00:54День "кровавой росы" и тревожных знамений: почему 24 августа наши предки считали одним из самых опасных дней в году 21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 09:30Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения 06:51Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова 03:08Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах 00:21Продуктивные выходные: как наладить баланс между отдыхом и делами 22:00Наши бабушки учили, как строить семью: 4 "устаревших" совета, которые работают до сих пор 21:08Лицо без отеков за 5 минут: секретный продукт из вашего холодильника, который работает лучше дорогих патчей 20:01Именно это мешает вам разбогатеть – так считал еще Сократ 18:56Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор? 18:36Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 18:09"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии 17:43"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз 17:32Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон 16:3410 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху 15:49Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки
На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы
92

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате трагического инцидента, произошедшего в Центральном детском магазине на Лубянке.

В своем сообщении в мессенджере MAX мэр отметил, что, к сожалению, есть погибший, в связи с чем Сергей Семенович выразил свои соболезнования его родным и близким.

По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность оборудования. В настоящее время на месте работают специальные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента. Следственные органы активно исследуют ситуацию, чтобы установить точные причины и последствия случившегося.

Департамент здравоохранения Москвы ранее подтвердил информацию о том, что в результате ЧП пострадали три человека. Из них двое были срочно госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медицинские работники делают все возможное для оказания необходимой помощи и стабилизации состояния пострадавших.

Собянин подчеркнул важность слаженной работы всех служб, которые задействованы в ликвидации последствий происшествия. На место ЧП прибыли не только медики, но и сотрудники экстренных служб, которые проводят оценку ситуации и обеспечивают безопасность граждан. Ведутся работы по эвакуации людей из здания и организации доступа к пострадавшим.

Мэр также призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять информацию, поступающую от официальных источников. Он отметил, что власти столицы внимательно следят за развитием событий и готовы предоставить всю необходимую помощь как пострадавшим, так и их семьям.

Шоу-бизнес в Telegram

24 августа 2025, 13:12
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры
В Москве продолжается активная реставрация памятников архитектуры, что свидетельствует о значительном внимании властей и общества к сохранению исторического наследия столицы. Среди объектов, находящихся на стадии восстановления, можно выделить доходный дом Г.

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были успешно уничтожены на подлете к Москве. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX.

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья
Гимназия №16 "Интерес" из Люберец заняла первое место в ежегодном рейтинге образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. Результаты были объявлены на Форуме педагогов Подмосковья, который проходит с 14 по 28 августа в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод

В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод
19 августа в Минске в рамках Международной специализированной экологической выставки "Ecology Expo – 2025" было подписано трехстороннее соглашение о запуске пилотного проекта по экологическому мониторингу качества поверхностных вод. В проекте участвуют представители России и Беларуси.

Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"

Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"
18 августа на живописной Камчатке завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". Мероприятие, организованное Росмолодежью и правительством Камчатского края, стало важным этапом в обсуждении актуальных вопросов экологии и устойчивого развития.

