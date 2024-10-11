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Пятница 11 октября

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В Московском зоопарке рассказали, как проходят трансляции из вольеров

В Московском зоопарке рассказали, как проходят трансляции из вольеров
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Этой осенью Московский зоопарк сделал шаг в будущее, установив камеры в вольерах, которые транслируют жизнь животных в реальном времени на своем сайте. Это нововведение стало настоящим событием для сотрудников и посетителей.

По словам Елены Лысогорской, заведующей лекционно-экскурсионным сектором, такие трансляции уже пробовали реализовать несколько лет назад, но тогда проект не удался. Теперь же онлайн-трансляции привлекают внимание как сотрудников зоопарка, так и зрителей. "Работа зоопарка обширна, и нам интересно наблюдать за животными из удобства своих рабочих мест", — отмечает она. Несмотря на опасения, что трансляции могут снизить интерес к живым посещениям, Лысогорская уверена, что это лишь дополнительный опыт для любителей природы.

Камеры установлены в тех же местах, где находятся экскурсионные вольеры. Однако у каждого животного есть укромное место, куда оно может спрятаться от людских глаз. Это позволяет им чувствовать себя более комфортно. "Животные ведут себя сдержанно в присутствии людей, и наличие таких укрытий помогает им избежать стресса", — добавляет специалист.

Фото: Московский зоопарк

Трансляции ведутся в часы работы зоопарка, но предсказать, когда именно животные будут активны, невозможно. «Кормление животных не подчиняется строгому расписанию. Мы стараемся избегать полной предсказуемости, чтобы не создавать у них стрессов», — говорит Лысогорская. Она также отмечает, что погода и настроение животных играют важную роль в их поведении. Например, похолодание заставляет слонов оставаться в помещении, тогда как ламы и викуньи продолжают гулять на свежем воздухе.

На данный момент камеры работают в десяти вольерах. Посетители могут наблюдать за пандами Жуи, Диндином и Катюшей, азиатскими слонами, орангутанами и карликовым бегемотом Ксюшей. Также доступны трансляции с рысью, медоедами, сурикатами и гориллами. В южноамериканском секторе можно увидеть капибар, лам и гуанако.

Фото: Московский зоопарк

Таким образом, Московский зоопарк использует современные технологии для создания уникального опыта как для сотрудников, так и для посетителей. Трансляции позволяют лучше понять жизнь животных и их поведение в естественной среде обитания, даже если это всего лишь экраны компьютеров.

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11 октября 2024, 15:22
Фото: Московский зоопарк
KP.ru✓ Надежный источник

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