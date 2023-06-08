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Четверг 8 июня

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В Тверской области подняли останки бойцов 29-й армии СССР

В Тверской области подняли останки бойцов 29-й армии СССР
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Поисковый отряд "Звезда" из Твери сообщил о найденных останках троих бойцов Красной Армии. Отряд работал в тех местах, где в 1942 году 29-я армия пробивала укрепленную немецкую оборону. Как известно, в этих краях шла Ржевская битва, унесшая жизни более миллиона человек. О героизме солдат, сражавшихся в ней, широко узнали благодаря фильму "Ржев" Евгения Пригожина, вышедшему в 2019 году. А подкрепил интерес к региону и событиям тех лет Ржевский мемориал Советскому солдату – место паломничества туристов, интересующихся российской историей.

Как рассказали в поисковом отряде, останки находились в воронке на краю поля, где в годы Великой Отечественной войны стояла деревня, превращенная немцами в укрепленный пункт.

«Одним из найденных солдат, как нам кажется, был командир. При себе у него был найден компас системы Адрианова, чернильница, карандаши, опасная бритва, камень для заточки, стаканчик для помазка, стопка монет. У других – стандартный набор снаряжения: лопатка, ремень с пряжкой, два набора для чистки и разборки винтовки Мосина, подсумки, стеклянная хлорница и противогаз. К сожалению, личных опознавательных знаков и подписных вещей найти не удалось», — сообщили поисковики.

О трагедии 29-й армии под деревней Мончалово зимой 1942 года, как и в целом о Ржевской битве, стали говорить лишь недавно – начали появляться воспоминания и исторические исследования. Долгое время о тех сражениях не было принято вспоминать из-за просчетов командования, что привело к серьезным потерям – они превысили миллион человек погибших и пропавших без вести.

В январе 1942 года в ходе первой Ржевско-Вяземской операции дивизии 29-й армии прорвали немецкую оборону. Однако добраться до Ржева они так и не смогли из-за контрударов противника. В результате к февралю дивизии в количестве 20 тысяч человек оказались отрезаны и сражались в полном окружении при 35-градусных морозах. Солдаты гибли от холода и голода. Выход дивизий из окружения начался 18 февраля и шел в течение нескольких дней. Только с 16 по 28 февраля потери армии составили 14 тысяч человек.

Составить представление о том, в каких условиях воевали наши деды можно по фильму «Ржев», он пока единственный, посвященный Ржевской битве. Военную драму сняли по инициативе и при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Она повествует об обороне деревни Овсянниково, которую заняла рота солдат. В ходе боев от нее осталась лишь половина. Однако, подкрепления ей ждать не стоит: командованию нужны силы на другом направлении. При этом, поступает приказ удерживать населенный пункт любой ценой.

В основе сценария этого фильма лежит повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Кондратьев – не профессиональный писатель, фронтовик взялся за перо уже после войны, так как хотел открыть людям правду. Кроме того, автор является участником Ржевской битвы и навсегда запомнил ее ужасы. В его повести нашли отражение не только непосредственно боевые действий, но и настроения бойцов. Некоторые из них, кстати, имеют реальные прототипы. Так, ротный Евгений Ильич – знакомый писателя и дед Пригожина — показан принципиальным, но совестливым человеком, который готов пойти наперекор приказам командования, чтобы спасти свою роту.

Создатели фильма постарались максимально правдиво показать, каким был быт солдат того времени, о чем они тревожились, как справлялись с трудностями в условиях отсутствия продовольствия и боеприпасов. По словам режиссера Игоря Копылова, даже съемки было решено проводить в самые морозы, чтобы актеры почувствовали на себе, каково находиться в окопах часами.

«Мы взялись за такую тяжелую тему, потому что хотели показать настоящую правду. У нас было творческое счастье – прожить 40 съемочных дней так, как эти люди жили четыре года. Лютый мороз, пар изо рта, обмороженные руки. Генератор не работал, а люди работали», — рассказывал Копылов.

Благодаря появлению фильма, а затем и открытию Ржевского мемориала Советскому солдату в 2020 году, начало меняться и отношение общества к самой Ржевской битве. Сегодня историки признают ее огромное влияние на результат сражения под Сталинградом. Считается, что именно она помогла переломить ход войны, и не только не позволила противнику совершить рывок на Москву, но и измотала в боях лучшие части его армии.

Отметим, масштабный поиск бойцов, погибших в Ржевской битве, ведется с конца 1980-х годов. Самая крупная поисковая экспедиция проводится в Тверской области с 2016 года – это «Ржев. Калининский фронт». Ежегодно она собирается сотни добровольцев. За шесть лет ее работы были обнаружены и подняты останки более трех тысяч красноармейцев.

8 июня 2023, 14:44
Фото: ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА"

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