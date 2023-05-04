Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Четверг 4 мая

12:00"Это слишком": четвертованного предателя Меладзе закатали в асфальт 11:40Гей-парад на похоронах: напомаженные красавцы со всей Москвы собираются у гроба Зайцева 11:20"Шоу с больными людьми": суд сжалился над потерявшей после инсульта речь Дрожжиной 11:00Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать 10:40"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди 10:20Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами 10:00"Штурмовал с бандитами": Панина швырнули за решетку перед гибелью 09:40"Для мимолетных знакомств": Живущая на чужбине Боня втюхивает мужикам русских девочек ради денег 09:20Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену 09:00В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира после ссоры 08:40Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры 08:20"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива 08:00Самое доступное жилье у "Москва-Сити" 06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка

Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка
95

В 2024 году столичному трамваю исполнится 125 лет.

Ежедневно трамвай в Москве перевозит около 600 тысяч пассажиров. В трамвайном парке находится более 600 вагонов, большая часть из них – трехсекционные "Витязь-Москва", написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе действует 35 маршрутов, 855 остановок, пять дело. В системе столичного трамвая работают три тысячи человек.

Градоначальник отметил, что по вместимости, комфорту и экологичности "Витязь-Москва" уступает только метрополитену. Один трехсекционный вагон может заменить до 200 автомобилей.

"Возрождение Московского трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы правительства Москвы", – подчеркнул Собянин.

Мэр рассказал, что главной задачей столичных властей было обновление трамвайного парка. Город сделал ставку на "Витязь-Москва", разработанный российской компанией "ПК Транспортные системы".

Градоначальник сообщил, что за последние шесть лет столица закупила более 500 трехсекционных и односекционных российских трамваев. В ближайшие годы планируется поставить еще 150 односекционных вагонов и завершить обновление парка.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Собянин обратил внимание, что в "Витязь-Москва" изначально не было турникетов. С этого началась массовая ликвидация этого барьера в наземном транспорте Москвы.

"Бестурникетная система прохода экономит москвичам до 25 минут времени в пути", – уточнил мэр.

В Москве оборудовали обособленные пути для трамваев. Для безопасности пассажиров строят приподнятые посадочные платформы, которые расположены на одном уровне с полом трамвая.

Продолжается воссоздание привычных москвичам маршрутов. За последние годы трамваи вернули к Белорусскому вокзалу, на Авиамоторную, Солдатскую улицу и Госпитальный Вал.

В Москве создадут универсальную платформу российского электротранспорта, сообщил ранее мэр. Собянин напомнил, что в столице появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся новые зарядные станции.

4 мая 2023, 11:19
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

В Москве будет создаваться универсальная платформа российского электротранспорта – Собянин

К концу 2023 года по Москве будут курсировать только удобные для всех пассажиров трамваи с низким полом – Собянин
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как с помощью ИИ проверить СМИ: статистика против повестки

Как с помощью ИИ проверить СМИ: статистика против повестки
Острые и неудобные вопросы в современной информационной повестке в последние годы стали камнем преткновения для большинства медиа. Многие ресурсы переключились с освещения спектра точек зрения по проблемным вопросам на транслирование повестки. Или пропагандистского лозунга, если проще. "Лакмусовой бумажкой" настоящего общественного мнения по поводу неудобных вопросов выступил искусственный интеллект (ИИ). Так получилось с ботом от Microsoft, который за день самообучения в одной социальной сети стал выдавать расистские комментарии. Робота отключили, проект подвергают доработке. Западное общество столкнулось лицом с тем, что существенное количество пользователей не соответствует его текущим нормам морали и поведения. Следующим на арену вышел ChatGPT, который начали активно использовать для генерации текстов на заданные темы.

В Москве запретили полеты беспилотников

В Москве запретили полеты беспилотников
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Власти Москвы запретили запуск беспилотных летательных аппаратов в городе.

Собянин рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей

Собянин рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей
Нейросети помогают быстрее читать результаты маммографии. Качество анализа исследований искусственным интеллектом такое же высокое, как и медиками, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену

"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену
Екатерина Ковалева кричит о помощи от страха и бессилия. В редакцию "Дни.

Собянин встретился с московскими контрактниками в центрах "Авангард" и "Патриот"

Собянин встретился с московскими контрактниками в центрах "Авангард" и "Патриот"
Градоначальник поздравил бойцов с наступающим Днем Победы. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центры "Авангард" и "Патриот".

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 03/05СрдК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 03/05СрдВрачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05ВтрДесятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 02/05Втр"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах