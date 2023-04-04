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Вторник 4 апреля

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В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
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Виртуальный помощник ответит на вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки.

Чат-бот MskContract_bot в мессенджере "Телеграм" ответит на все вопросы о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Также по телефону 117 работает горячая линия. Подробная информация доступна на специальной странице contract.mos.ru.

Для желающих поступить на службу по контракту в столице открыт единый пункт отбора. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Прием ведется с 9:00 до 20:00 ежедневно. Поступить на контрактную службу могут москвичи, жители других регионов и иностранные граждане.

На прием можно записаться онлайн. Необходимо выбрать удобную дату и время.

4 апреля 2023, 14:33
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту
Обратиться на нее могут москвичи, жители других регионов и иностранные граждане. По телефону горячей линии 117 могут обратиться все, кто интересуется контрактной службой и мерами социальной поддержки бойцов и их семей. На портале mos.

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