В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Виртуальный помощник ответит на вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки.



Чат-бот MskContract_bot в мессенджере "Телеграм" ответит на все вопросы о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Также по телефону 117 работает горячая линия. Подробная информация доступна на специальной странице contract.mos.ru.

Для желающих поступить на службу по контракту в столице открыт единый пункт отбора. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Прием ведется с 9:00 до 20:00 ежедневно. Поступить на контрактную службу могут москвичи, жители других регионов и иностранные граждане.

На прием можно записаться онлайн. Необходимо выбрать удобную дату и время.