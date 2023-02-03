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Собянин: Детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали прием пациентов после ремонта

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Медицинские учреждения реконструировали по новому московскому стандарту, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, медицинскую помощь в этих поликлиниках будут получать более 23 тысяч детей и подростков. Для них созданы современные и комфортные условия.

Детские поликлиники рассчитаны на 332 посещения в смену. Там установлено новейшее медицинское оборудование: офтальмологическое оборудование, рентген, аппараты УЗИ и ЭКГ, написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщил об открытии детских поликлиник в Бескудниковском районе, Бибиреве и Кузьминках. Их будут посещать более 40 тысяч юных жителей столицы.

Еще шесть поликлиник открылись после реконструкции в начале января. Таким образом, количество отремонтированных медучреждений в столице достигло 75. Эти поликлиники обслуживают более 2,5 миллиона москвичей.

Изначально программа реконструкции поликлиник включала 100 зданий. В дальнейшем их количество увеличилось до 200. Все работы завершатся до конца текущего года.

Все отремонтированные поликлиники работают по новому стандарту. Для врачей организованы удобные комнаты отдыха. Пациенты ожидают приема медиков в комфортных помещениях с кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.

Помимо реконструкции устаревших зданий, в столице строят новые поликлиники. В ближайшие несколько лет в Москве введут в эксплуатацию порядка 20 медицинских учреждений.

За последние 11 лет в городе построили 130 зданий городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, из них 64 – поликлиники. В 2021 году в эксплуатацию введено 19 медучреждений.

3 февраля 2023, 14:07
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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