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Общество
Собянин: Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще

Собянин: Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще

В 2018 году в Москве убрали турникеты на всем наземном транспорте. Благодаря этому решению очереди на остановках практически исчезли, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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По словам градоначальника, необходимость избавиться от турникетов на наземном транспорте была очевидна в 2011 году. Но сделать это сразу было невозможно, поскольку они выполняли функцию борьбы с безбилетным проездом, объяснил мэр.

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"Да, многие пассажиры не хотят платить за проезд. Но почему они так поступают? Может, потому что поездки в наземном транспорте вызывают у них исключительно негативные эмоции?" – написал Собянин.

В Москве появились выделенные полосы для общественного транспорта, закуплено более 10 тысяч современных автобусов, свыше 600 трамваев, около тысячи электробусов. Старые остановки заменили на современные павильоны с USB-разъемами для мобильных устройств. Город внедрил карту "Тройка", которая значительно упростила оплату проезда.

В 2017 году отношение к наземному транспорту в Москве начало меняться, констатировал Собянин. В пример он привел новые трамваи: в них не стали устанавливать турникеты, при этом все пассажиры исправно платили за проезд.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

С 1 января 2018 года турникеты убрали на 72 наиболее загруженных маршрутах. С сентября того же года – на всем наземном транспорте столицы.

Время посадки в автобус даже на крупных транспортных узлах сократилось до одной минуты. Раньше на это требовалось около 10 минут.

"Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще – пассажиры экономят до 25 минут в зависимости от маршрута. А сбереженные нервы подсчитать просто невозможно", – подчеркнул Собянин.

Резкого роста числа безбилетников не произошло. До отмены турникеров контролеры выявляли около 800 "зайцев" в сутки, сегодня – около одной тысячи, уточнил мэр.

Отмена турникетов позволила внедрить новые сервисы для пассажиров. В сентябре 2021 года появились бесплатные пересадки между маршрутами наземного транспорта, а в 2022-м – внутри одного маршрута.

Ранее Собянин сообщил, что Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы. В подземке создано более 30 тысяч рабочих мест.

Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Автор: 24 января 2023, 10:55 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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