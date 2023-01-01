Уход за губами в зимний период: универсальные советы

Ощущение сухости губ и трещины в уголках — частые спутники зимы. В сезон отопления и резкой смены температуры организм быстрее теряет влагу, поэтому возникают неприятные симптомы. Кроме этого, у многих есть вредная привычка — облизывать губы, из-за чего на поверхности появляются микротрещинки и воспаления.
Несколько универсальных советов, как ухаживать за губами в зимний период:
- Используйте гигиеническую помаду или бальзам для губ. Следует выбирать косметику с натуральным составом и витаминами для питания кожи. В запущенных случаях можно прибегнуть к компрессу: смоченный в травяном настое или масле ватный тампон помещают на губы на 10-15 минут.
- При появлении трещин откажитесь от острой, кислой или соленой пищи. Эти приправы могут вызвать раздражение на воспаленных участках, а чувство "горения" губ заставит вас облизывать их чаще.
- Воспользуйтесь ночными масками для губ. Подойдут как народные рецепты, так и готовые косметические продукты. Так, кожа наполнится влагой и полезными микроэлементами.
- Старайтесь не трогать кожу лица и губ руками, чтобы случайно не повредить нежную ткань. Избавившись от такой привычки, вы заметите, как воспаления будут уходить быстрее.