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Борьба за справедливость: суд продолжает рассмотрение дела о похищении дочери Миримской

Борьба за справедливость: суд продолжает рассмотрение дела о похищении дочери Миримской

Суд в Москве продолжает рассмотрение уголовного дела о похищении ребенка у совладелицы Банка кооперативного финансирования (БКФ) Ольги Миримской. События семилетней давности не теряют актуальности. Новое заседание намечено на конец сентября.
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Желанное материнство

Запутанная и страшная история началась в марте 2014 года. Остро нуждавшаяся в деньгах гражданка Украины Светлана Безпятая, до этого участвовавшая в трех программах суррогатного материнства, обратилась врачу-гинекологу-репродуктологу отделения ЭКО ООО "ДельтаМедКлиник" Алексею Чикалову с просьбой снова включить ее в программу.

Тогда же в клинику обратилась совладелица БКФ Ольга Миримская. В то время она жила с гражданским мужем – главой совета директоров платежной системы "Золотая Корона" Николаем Смирновым. Пара хотела ребенка, но забеременеть Ольга не могла. Бизнес-леди была значительно старше своего сожителя и по медицинским показаниям не могла зачать и выносить ребенка. Обзавестись совместным потомством Миримская и Смирнов решили с помощью ЭКО и суррогатного материнства.

На роль суррогатной матери выбрали Светлану Безпятую. В присутствии гендиректора клиники Михаила Голубева и ведущего врача Алексея Чикалова был подписан договор о суррогатном материнстве.

В конце августа 2014 года женщине перенесли эмбрион. Денег на комфорт суррогатной матери Миримская не жалела: гражданке Украины сняли квартиру в центре Москвы, выделили крупную сумму денег, наняли помощницу, предоставили автомобиль с водителем. В мгновение ока она оказалась как в сказке.

Разлука с дочерью

Все шло хорошо до весны 2015 года. В ночь с 13 на 14 мая Безпятая родила девочку Софию. Но увидеть долгожданную дочь Миримская не смогла.
До рождения ребенка отношения Ольги и ее гражданского супруга дали трещину – пара рассталась. А за несколько недель до появления Софии на свет Смирнов вступил в сговор с группой лиц, в том числе с суррогатной матерью Софьи, рассказал в беседе с "Дни.ру" адвокат Ольги Миримской Александр Чернов.

"Они вступили в сговор с целью похищения ребенка. Девочку вывезли на Кипр, а Безпятая оформила ребенка на себя и своего официального супруга. Сделала она это не для исполнения родительских обязанностей, а с целью дальнейшей перепродажи Софии Николаю Смирнову", – поведал юрист.

При этом еще за несколько месяцев до рождения ребенка Безпятая в общении с Чекаловым пожаловалась на финансовые трудности и начала требовать от него решить вопрос с Миримской об увеличении компенсации. Врач утверждал, что за неделю до родов суррогатная мать заявила, что нашла способ решить свои денежные вопросы, договорившись со Смирнов.

На Кипре Безпятая передала девочку Смирнову. Больше года ее прятали на вилле, а суррогатная мать, проживавшая все это время в отеле, приходила к Софии лишь для того, чтобы покормить грудью.

По словам адвоката Миримской, для регистрации в ЗАГСе Софии как дочери Безпятой была подделана подпись супруга суррогатной матери Андрея. "Материалами дела это обстоятельство подтверждается в полном объеме, имеется переписка по электронной почте, доказывающая этот факт. Кроме того, Андрея Безпятого, одного из обвиняемых по уголовному делу, не было в Москве. Соответственно, физически он не мог получить указанные документы", – сказал Чернов.

"Отсутствие состава преступления"

Вернуть дочь Миримской удалось лишь в ноябре 2016 года. Безпятой было заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, путем обмана и злоупотреблением доверия украла у Ольги Миримской более двух миллионов рублей и все время беременности делала вид, что собирается выполнить взятые на себя обязательства суррогатной матери. Также Безпятой и Смирнову было предъявлено еще одно обвинение по статье 127 прим.1 часть 2. Их обвинили в купле-продаже новорожденного ребенка.

Однако в 2020 году уголовное дело было закрыто из-за "отсутствия состава преступления". "Прокуратура изменила свою точку зрения и стала говорить о том, что так как Смирнов является биологическим отцом, о чем он сам самостоятельно никогда не заявлял в судебном заседании в рамках гражданского производства и вообще отрицал свое участие в программе ЭКО (суррогатного материнства)", – рассказал адвокат Миримской.

По словам юриста, его клиентка считает, что имела место коррупционная составляющая. "Думаю, руководство вышестоящей прокуратуры было введено в заблуждение нижестоящими сотрудниками. Очевидно, что генеральный прокурор, принимая решение, не имел возможности изучить все 200 томов уголовного дела и ориентировался на том, какие документы ему предоставили", – пояснил Чернов.

При этом он обратил внимание на нормы Семейного кодекса РФ, в котором отсутствует понятие "биологический отец". Стать таковым Смирнов мог только по решению суда, подчеркнул юрист.

"Решением суда Смирнов признан неанонимным донором – то есть он не являлся и не является отцом. По нашему мнению он совершил преступление – похищение и куплю-продажи ребенка. Но мнение прокуратуры изменилось – они посчитали, что Смирнов является биологическим отцом. Однако ни одним документом, полученным в официально установленном законом порядке, эти обстоятельства не подтверждаются. Сам бывший гражданский муж моей клиентки никогда по уголовному делу не допрашивался, соответственно его официальная позиция в рамках уголовного дела также отсутствует", – отметил Чернов.

Загадочная смерть

В ходе расследования похищения дочери Миримской при загадочных обстоятельствах погибает Алексей Чикалов – врач, помогавший Светлане Безпятой стать суррогатной матерью. 39-летний мужчина умер прямо во время приема в клинике. Официальное заключение – передозировка медицинскими препаратами.

Миримская и ее адвокат полагают, что смерть носила насильственный характер. "Должным образом обстоятельства произошедшего расследованы не были. Необходимо было проводить эксгумацию тела погибшего, но родственники были категорически против. Если это была смерть криминального характера, то она была достаточно хорошо спланирована, и мы предполагаем, что ему поставили смертельную дозу лекарства, которое вызвало острую сердечную недостаточность. Тем более, что на теле врачи были обнаружены следы от инъекций", – сообщил Чернов.

Подозреваемая

В декабре 2021-го Миримская сама оказалась в статусе подозреваемой. Правда, по совершенно другой статье – ей предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК) и задержали после допроса. В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе.

Адвокат Миримской считает, что заказчиком дела против ее подзащитной был Смирнов – таким образом он якобы хотел отомстить бывшей сожительнице. "Заявителем о привлечении Миримской к уголовной ответственности является адвокат Смирнова. Какие могут быть предположения, это факт. Данный поступок – месть за позицию моей подзащитной", – сказал юрист.

Справедливость должна восторжествовать

В декабре будет год, как Ольга Миримская находится в следственном изоляторе. Женщина не имеет возможности общаться с дочерью. По словам Чернова, его клиентка сильно переживает разлуку.

"Девочке исполнилось семь лет, каждая мать хочет отправить ребенка в школу. Происходящее с моей подзащитной не идет на пользу ни матери, ни ребенку. Считаем, что справедливость должна восторжествовать, а Смирнов и его соучастники должны быть привлечены к уголовной ответственности", – заключил адвокат.

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 13:51

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