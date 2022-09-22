Актер Пускепалис разбился в ДТП Чурикова не может ходить Игры Сонник

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
партнеры
Четверг
22 сентября
Лента новостей
14:32
В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто
14:18
Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека
14:16
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты
13:47
"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа
13:05
Назван размер зарплаты мобилизованных россиян
13:04
Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам
12:34
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
11:51
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
11:49
"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе
10:58
"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки
10:53
В России предложили погашать ипотеку за мобилизованных граждан
10:07
Продавать доллары поздно? Ответ аналитика
10:02
"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке
09:44
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
08:50
"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие
05:59
Названые самые большие квартиры в Москве
04:13
"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак
02:52
Театр "Русский балет" начинает гастроли в Подмосковье: афиша спектаклей
02:03
Больше всего новостроек на востоке Москвы
01:15
Porsche разбит всмятку: иномарка снесла стелу на заправке в Москве
00:04
День праведных Иоакима и Анны: православный праздник 22 сентября
21:49
"Определенные страхи": за пережившую измену Нюшу взялся психолог
20:58
Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом
20:16
"С большой симпатией": похотливый Виторган обласкал Вовк на глазах у жены
19:37
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
18:16
"Родился сыночек": схоронившая мужа 73-летняя Поргина огорошила новостью
17:57
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи
16:57
Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной
16:51
Малахов засветился с молоденькой певицей То-Ма: Секс-символ
16:20
Бегут, как крысы? Собчак, Богомолова и Виторгана засекли у посольства Израиля
15:18
"Задержка": с посетившей криосауну замороженной Высоцкой случилось чудо
15:06
Свалившейся при смерти Фрейндлих сделали операцию
15:05
В России хотят повысить пособие для беременных
15:02
Погиб бывший ректор МАИ Геращенко: Упал с большой высоты
14:39
Это конец: приставившая к виску револьвер Литвинова нажала на курок
14:37
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
13:59
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
13:46
"Убогая семейка": изнасилованный матерью жены Солнцев раскрыл детали полового акта
13:43
Кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации в России: адвокат перечислил категории граждан
12:49
Стало хуже: госпитализированный со смертельным недугом Бурунов повторил судьбу Грачевского
12:48
Какие льготы предоставляются для мобилизованных участников спецоперации
12:06
Когда заложенность носа не нуждается в лечении: совет терапевта
11:38
В Подмосковье за неделю выставили на продажу и аренду 63 объекта недвижимости
11:29
"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
11:16
Наследство по-королевски: что досталось Карлу III от Елизаветы II
11:02
"У него это сидит уже в подкорке": Пресняков рассказал о половом воспитании семилетнего сына
10:42
С Божьей помощью: Андрей Малахов зарабатывает полтора миллиона рублей в час
10:30
5 советов по обустройству детской от Натальи Подольской
09:45
Несчастным детям Пугачевой и Галкина* вынесли приговор: Такие потом спиваются
09:39
Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
"До боли жалко": Петросян сделал заявление о раке
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты

Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты

Чем полезна квашеная капуста, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
прочитано 146 раз

Квашеная капуста – очень популярный продукты среди домашней консервации. Она не только вкусная, но и считается полезной, разумеется, в разумных количествах. Например, квашеная капуста предотвращает сезонные заболевания, защищая иммунную систему. Об этом рассказал Михаил Гинзбург.

ПО ТЕМЕ

Раскрыта полезная во время пандемии коронавируса диета

Гинеколог назвал лучшие продукты для женского здоровья и молодости

По его словам, квашеная капуста полезна, потому что в ней содержится витамин С. Для того, чтобы укрепить иммунитет и защитить свой организм от различных инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ, достаточно съедать до 100 граммов в сутки, отметил Гинзбург.

Говорят, о пользе квашеной капусты стало известно лишь с годами. Якобы изначально овощ стали окислять для того, чтобы он не испортился после того, как его собрали в огороде. Так продукт действительно хранится дольше. А при добавлении лесных ягод типа клюквы квашеная капуста превращается в настоящее блюдо.

Ранее о полезных свойствах квашеной капусты рассказывали специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области. По их словам, продукт очень полезен для страдающих диабетом, поскольку при ее заквашивании сахар преобразуется в молочную кислоту. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2022, 14:16 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Сибирский лофт": иркутский гастробар с аутентичным меню и многофункциональной площадкой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи

Известна дата
Шоу-бизнес

"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке

Певица подавлена
Шоу-бизнес

"Задержка": с посетившей криосауну замороженной Высоцкой случилось чудо

Ведущая рискнула
Шоу-бизнес

Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной

Артист сделал признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+