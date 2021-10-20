Роспотребнадзор рассказал россиянам о пользе квашеной капусты

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области рассказали гражданам о пользе употребления квашеной капусты. В ведомстве отметили, что она богата витаминами является хорошим диетическим продуктом.
В подмосковном Роспотребнадзоре пояснили, что в первую очередь квашеная капуста полезна для страдающих диабетом, поскольку при ее заквашивании сахар преобразуется в молочную кислоту. Кроме того, продукт способствует выведению токсинов и вредных микробов из организма, а также снижает уровень холестерина и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает телеканал "360".
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