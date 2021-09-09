Новорожденную девочку выбросили в мусоропровод в Москве

В мусоропроводе одной из московских многоэтажек обнаружили новорожденную девочку. Возраст младенца не превышал одного дня.
Очевидцы заметили ребёнка в четверг утром в многоквартирном доме на Литовском бульваре на юго-западе столицы. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет, при этом видимых травм у неё не было. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия и начала поиск родителей ребёнка, сообщает телеканал "360".
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