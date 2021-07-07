Путин дал поручение правительству по выплатам на детей

"Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты", – сказано в перечне президентских поручений.
Ранее глава государства подписал указ о выплатах по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Средства полагаются одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей).
Во время прямой линии президент России сообщил, что в первый год зарезервировано более 46 миллиардов рублей на выплаты беременным и одиноким родителям.
В ходе послания Федеральному Собранию глава государства выступил в поддержку ряда социальных инициатив. Среди них – выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет.
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