Врачи предупредили россиян о риске потери слуха из-за популярных наушников

Группа опрошенных журналистами российских врачей предупредила россиян об опасности постоянного ношения наушников с силиконовыми вкладышами. Медики рекомендует не пользоваться ими в общественном транспорте, особенно в метро.
Специалисты пояснили, что вкладыши могут травмировать кожу слухового прохода, что способно привести к инфекции и воспалению. Кроме того, любители наушников рискуют заработать отит из-за серных пробок, которые "проталкиваются" вглубь уха. В некоторых случаях вызванные ношением аксессуара проблемы со здоровьем могут привести к потере слуха, сообщает телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Гадалка нагадала смерть
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Хватит
Куда мне идти
Реклама, которая вам нравится