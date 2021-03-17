"Дни.ру" раздают подарки: билеты на Linkin Park в исполнении симфонического оркестра

20 марта в Москве пройдет концерт симфонического оркестра в память о вокалисте группы Linkin Park Честере Беннингтоне. Знаменитый оркестр RockestraLive выступит с хитами группы на сцене клуба Arbat Hall.
Будут самые известные композиции, такие как: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, и кроме этого оркестр обещает порадовать новыми аранжировками.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 19 марта.
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Сила воли
На курорты со справкой
Какая разница сколько лет?