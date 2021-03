"Дни.ру" раздают подарки: билеты на Linkin Park в исполнении симфонического оркестра

Хотите сходить на большой музыкальный концерт? "Дни.ру" помогут вам в этом.

20 марта в Москве пройдет концерт симфонического оркестра в память о вокалисте группы Linkin Park Честере Беннингтоне. Знаменитый оркестр RockestraLive выступит с хитами группы на сцене клуба Arbat Hall.

Будут самые известные композиции, такие как: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, и кроме этого оркестр обещает порадовать новыми аранжировками.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей; Подпишитесь на @dniru; Поставьте лайк этой публикации.

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 19 марта.