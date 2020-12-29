Открыт подземный пешеходный переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо"

В Москве.стартовал уникальный проект. Теперь пассажиры смогут пользоваться подземным пешеходным переходом, который ранее им был недоступен.

Почти три года назад открылась станция "Петровский Парк", пересадочная на "Динамо". Из-за сложных грунтов обычный переход сделать сразу не получилось. Для пересадки пассажиры ехали на эскалаторе на улицу, шли пешком к входу на соседнюю станцию и опять спускались вниз.

Теперь пешеходный переход готов. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров пересадку между станциями метро "Петровский парк" Большой кольцевой линии и "Динамо" Замоскворецкой линии.

Больше не надо подниматься, идти по улице, дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу. Время пересадки сократится в три раза – с шести до двух минут.

Вблизи от стройплощадки расположены стадион "Динамо" (ВТБ Арена) и действующая станция Замоскворецкой линии, в связи с чем работы нужно было вести с особой осторожностью. Перронный зал станции "Динамо" и ее наземные вестибюли являются объектами культурного наследия.

Необходимо было вписать пересадку в существующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурного убранства платформенной части. Теперь все проблемы решены – пассажиры смогут переходить с "Петровского парка" на "Динамо" под землей – как любом другом пересадочном узле метро.