Жителей Москвы предупредили о смерчах и граде

Погода в Москве готова сделать живущим в столичном регионе людям неприятный сюрприз, рассказал ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, передает RT. Его расчеты показали, что из-за неустойчивости атмосферы есть опасность возникновения ливней, града и смерчей. Они могут нагрянуть в город вечером 7 июля.

